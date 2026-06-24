Coupe du Monde
L’avis fort d’une légende de la NFL sur la CdM 2026
1 min.
@Maxppp
La Coupe du Monde 2026 est bien entamée, et il est donc l’heure de faire les premiers bilans. Alors que certains redoutaient un fiasco d’organisation et des stades vides sans ambiance, entre autres, ce Mondial organisé par la FIFA et Donald Trump est plutôt une réussite. Tom Brady, aussi fan de soccer, est lui séduit et a tenu à donner son avis sur son compte X.
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« Meilleure Coupe du Monde de l’histoire ? », a ainsi écrit le quarterback de légende des Patriots, dans une question évidemment rhétorique. Connaisseur du soccer et investisseur à Birmingham notamment, Tom Brady se régale donc pour l’instant !
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