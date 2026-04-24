Ligue 1 : le RC Lens arrache le nul en fin de match à Brest

4 points. Voilà ce qui sépare le PSG et le RC Lens au sommet du classement de Ligue 1. Un écart résiduel à cinq journées de la fin du championnat, d’autant plus que les deux équipes vont s’affronter lors de l’avant-dernier match de la saison en championnat. Pour revenir provisoirement à un point des Parisiens, les Sang et Or se devaient de l’emporter à Brest ce vendredi. Malgré la nécessité d’un résultat, Pierre Sage a fait tourner et a laissé Thauvin et Edouard sur le banc. De son côté, Eric Roy a aligné l’équipe-type. Ces choix tactiques ont dicté le début de la rencontre. Sûrement fatigués par l’enchaînement des matches, Lens a coulé.

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Sur l’une de ses premières occasions, Brest a pris l’ascendant avec la belle frappe de Daouda (1-0, 6e). Malmenés, les visiteurs n’ont pas réussi à répondre et ont continué à subir les vagues bretonnes sur leurs buts. Très inspirés, les Ty-Zefs ont vite doublé la mise. Trouvé sur la gauche, le percutant Guindo a servi parfaitement Tousart dans la surface. L’ancien Lyonnais a ajusté Risser d’une tête parfaite (2-0, 24e). N’ayant aucune révolte lors du premier acte face à des Brestois supérieurs, Lens a coulé juste avant la pause. Après un superbe travail d’Ajorque, ce dernier a glissé le ballon à Dina Ebimbe qui a inscrit le troisième but breton d’une belle frappe du droit (3-0, 42e).

Florian Thauvin a sonné la révolte pour Lens

Sonné, le RC Lens a essayé de se rebiffer au retour des vestiaires. Outre une tête dangereuse de Thomasson (48e), Lens est revenu dans la partie grâce aux entrées percutantes de Thauvin et Saint-Maximin à la 52e minute. Le résultat de ces deux entrées a rapidement fait la différence. Après deux occasions dangereuses de Sima, qui a touché deux fois les montants (57e), c’est Florian Thauvin qui a redonné de l’espoir aux Sang et Or d’une frappe rageuse du gauche (3-1, 60e). Dans la foulée, Abdallah Sima a remis Lens à un but de retard de Brest avec une reprise de volée inspirée (3-2, 63e).

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Dans la foulée, Lens a eu pléthore d’occasions pour égaliser. Après 10 minutes stables pour Brest, le dernier quart d’heure a été irrespirable. Après plusieurs parades folles de Coudert (76e, 90+2e) et les montants (80e, 87e) qui ont frustré Saint-Maximin et Edouard, Lens a enfin réussi à revenir en toute fin de match. Auteur d’une entrée exceptionnelle, Saint-Maximin a arraché le nul avec une frappe précise du droit à l’entrée de la surface (3-3, 90+5e). Sans une grosse parade de Coudert face à Edouard, et des ratés globalement au fil de la rencontre, Lens aurait clairement pu arracher la victoire sur le gong d’une rencontre absolument débridée. Avec ce nul, Lens sauve les meubles et revient provisoirement à trois points du PSG. De son côté, Brest peut être frustré et stagne à la 10e place.