Le FC Barcelone va proposer un échange de joueurs étonnant à l’Inter

La nouvelle élimination du FC Barcelone en Europe - face à l’Atlético de Madrid cette fois - a mis en évidence les nombreuses lacunes de l’équipe d’Hansi Flick. Pas aidés par certaines erreurs individuelles, il faut le dire, les Barcelonais ont encore trop de points faibles pour pouvoir être compétitifs au plus haut niveau européen. Et c’est surtout le cas sur le plan défensif.

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Ce sera d’ailleurs un des principaux chantiers des Blaugranas cet été. Les Barcelonais veulent investir au poste de numéro 9 mais aussi pour un défenseur central de qualité. De nombreux noms sont sortis dans les médias catalans depuis des mois, mais Deco et ses hommes semblent avoir choisi leur cible prioritaire ces dernières semaines. Il s’agit d’Alessandro Bastoni, considéré comme l’objectif numéro 1 du club pour l’arrière-garde. Et les récentes mésaventures du joueur de l’Inter avec sa sélection n’ont pas refroidi les Blaugranas.

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Un talent barcelonais vers Milan

Seulement, même si la cote du joueur s’est dégradée pendant la dernière trêve, le défenseur central transalpin de 27 ans sous contrat jusqu’en 2028 à Milan restera un joueur assez cher. Et le Barça ne roule pas sur l’or, malgré un budget transferts qui devrait être plus que correct cet été, avec une enveloppe de 130 millions d’euros annoncée par les médias. Mais comme l’indique La Gazzetta dello Sport, le Barça a une stratégie pour faire baisser le prix du joueur : proposer un joueur en échange.

Il s’agit d’Hector Fort, qu’on a pu voir à l’œuvre sous les ordres d’Hansi Flick la saison dernière, avant d’être prêté à Elche pour cet exercice 2025/2026. Le latéral droit de 19 ans a réalisé de belles prestations en 9 rencontres de Liga, avant de se blesser gravement à l’épaule. Valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, il pourrait faire baisser le prix de l’opération, alors que les dirigeants lombards réclameraient 60 millions d’euros pour Bastoni. Affaire à suivre…