La nouvelle décision incompréhensible de Roberto De Zerbi à Tottenham

La dernière décision de Roberto De Zerbi du côté de Tottenham risque de faire jaser. Alors que les Spurs traversent un début de saison particulièrement difficile et que l’entraîneur italien répète depuis plusieurs semaines que son équipe doit encore progresser sur le plan physique, les joueurs restés à Londres pendant la trêve internationale vont finalement bénéficier d’une semaine complète de repos. Une décision qui intervient après la défaite 3-2 contre Aston Villa, résultat qui a laissé le club londonien dans les profondeurs du classement et toujours sans victoire en Premier League.

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Pourtant, De Zerbi avait précisément insisté après cette rencontre sur la nécessité de travailler davantage avec les joueurs qui ne rejoindraient pas leur sélection. L’entraîneur avait notamment cité James Maddison, Conor Gallagher, Dominic Solanke, Tosin Adarabioyo et Marcos Senesi, estimant que leur condition physique devait encore s’améliorer. Solanke, en particulier, avait été présenté comme un exemple d’un joueur ayant besoin de retrouver davantage de rythme et de puissance.

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Un choix qui interroge

L’explication est toutefois moins spectaculaire qu’elle n’en a l’air. Selon les dernières informations de The Telegraph, cette semaine de repos avait été planifiée avant même la défaite contre Aston Villa et correspond à une pratique considérée comme normale par les spécialistes de la préparation physique lorsqu’une longue trêve internationale de trois semaines se présente. A noter que Tottenham n’a par ailleurs prévu aucun stage à l’étranger ni de match amical à huis clos. En effet, les joueurs non sélectionnés retrouveront simplement Hotspur Way la semaine suivante pour reprendre l’entraînement.

Il n’en reste pas moins que le timing rend la décision difficile à comprendre pour les supporters. Alors que Roberto De Zerbi a affirmé avoir identifié la condition physique comme l’un des problèmes de son équipe, les joueurs concernés vont finalement profiter de plusieurs jours de repos supplémentaires durant cette trêve. Reste désormais à savoir si ce choix s’avérera payant ou non. Réponse à la reprise avec le déplacement à Manchester United le 10 octobre prochain comme premier test de cette stratégie.