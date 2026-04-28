Le Real Madrid en a sérieusement marre des médecins du club !

Le Real Madrid traverse une crise physique sans précédent cette saison, au point d’avoir bouleversé son organisation interne avant même de toucher à son banc de touche. L’arrivée du superviseur médical Niko Mihic, début janvier dernier, illustre une urgence ressentie à Valdebebas face à une avalanche de blessures qui plombe les performances. Le club madrilène, impuissant, voit son effectif décimé semaine après semaine, alimentant une inquiétude profonde en interne : «c’est juste impossible», pouvait-on entendre en interne, révèle Marca.

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Le dernier coup dur concerne Kylian Mbappé, de nouveau blessé, mais surtout Éder Militão, contraint de passer par la case opération après une grave blessure musculaire. Le défenseur brésilien devrait manquer près de cinq mois de compétition, compromettant non seulement sa participation à la Coupe du monde, mais aussi une partie de la prochaine saison. Au-delà de la durée d’indisponibilité, c’est surtout sa capacité à retrouver son meilleur niveau qui interroge la direction merengue, lui qui enchaîne les blessures lourdes ces dernières années.

Déjà 55 blessures cette saison, 118 sur les deux dernières

Comme un symbole, la défense historique qui avait permis au club de remporter la dernière Ligue des Champions en 2022 n’a pu être reconstituée qu’à dix reprises depuis la finale remportée. Entre Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy et Militão, les blessures se sont accumulées au point de fragiliser durablement le secteur défensif. Résultat : le club a dû bricoler en permanence, alignant pas moins de 32 défenseurs différents pour faire face à ses difficultés défensives.

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Au total, les chiffres donnent le vertige : 55 blessures cette saison, 118 sur les deux dernières. Sans oublier le cas Rodrygo, dont la rupture des ligaments croisés l’a mis sur la touche potentiellement jusqu’en 2027. Ainsi que l’imbroglio autour du genou de Kylian Mbappé. Une hécatombe qui n’épargne quasiment aucun cadre, de Kylian Mbappé à Jude Bellingham, et qui impacte directement les ambitions sportives de la direction madrilène, comme la planification à long terme en raison de l’incertitude qui plane sur la condition physique de plusieurs joueurs. Le Real Madrid va devoir bousculer son secteur médical pour avancer.