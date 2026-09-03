LOSC : Berke Özer n’est pas content malgré sa prestation XXL

Le LOSC s’en est bien sorti à Toulouse ce soir. Malmenés une grande partie du match, notamment en première période, les Lillois ont fini par s’imposer 1-0 grâce à sa recrue japonaise Ueda, qui a remplacé Giroud. Berke Özer (26 ans) a lui maintenu les siens dans le match en multipliant les arrêts. Sans le gardien turc, les Dogues auraient probablement fini par courir après le score.

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« Je suis très content du match. Les 3 points sont importants. On a eu besoin de faire le dos rond, et moi de faire les arrêts qu’il fallait, a-t-il simplement réagi sur Ligue 1+, reconnaissant aussi que son équipe avait globalement manqué son match. Davide Ancelotti n’était pas content par rapport à notre prestation, même si la victoire est importante. Tout le monde était d’accord avec lui et on en discutera durant la semaine », conclu le portier.