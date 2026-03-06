PSG - Monaco : le trio Vitinha-Dro-Zaïre-Emery est totalement passé à côté

Leader de L1 au coup d’envoi, le PSG est tombé. Avant de recevoir Chelsea, mercredi prochain, dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions, les Parisiens se sont fait surprendre, ce vendredi soir, par l’AS Monaco, qui confirme de son côté sa belle dynamique. Alignés en 4-3-3 avec une attaque Doué-Barcola-Kvaratskhelia, les hommes de Luis Enrique - qui devaient faire sans Neves et Ruiz - ont multiplié les imprécisions, que ce soit à la relance ou dans l’entrejeu. Un milieu de terrain qui a justement souffert en l’absence des cadres habituels.

La suite après cette publicité

Titularisés au milieu, Vitinha, Dro Fernandez et Warren Zaïre-Emery ont ainsi symbolisé la fragilité parisienne du soir. Positionné dans un rôle de milieu relayeur, WZE - habituellement placé dans le couloir droit de la défense du PSG - a livré une prestation bien trop insuffisante. Pris dans le duel, pas toujours bien placé, le jeune Titi parisien a surtout plombé les siens par sa maladresse technique. C’est lui qui offrait ainsi l’ouverture du score à Maghnes Akliouche après une sortie de balle totalement ratée (0-1, 27e).

La suite après cette publicité

Un milieu défaillant, symbole d’un collectif amorphe

Déjà coupable d’erreurs individuelles en début de rencontre, WZE, remplacé par Gonçalo Ramos à un quart d’heure du terme, a plus globalement souffert face à l’intensité physique des Asémistes, à commencer par le duo Camara-Bamba. Et que dire du jeune Dro Fernandez sur cet aspect. Trop peu trouvé par ses partenaires et régulièrement enfermé dans le jeu, l’ancien crack du Barça n’a pas réellement eu l’occasion de se mettre en valeur.

«Dro est un joueur de grande qualité, un profil différent. On l’a signé pour quatre, cinq années, pas pour quelques matches. C’est un jeune joueur, il faut suivre son évolution. Je suis content de sa mentalité, mais il n’y a pas de précipitation», prévenait d’ailleurs Luis Enrique à son sujet. Une analyse justifiée au regard des limites actuelles du natif de Nigrán. Trop frêle et constamment bougé dans le duel (0 remporté), celui qui continue de disposer de la confiance de son entraîneur va devoir se faire aux joutes d’un championnat réputé pour son intensité.

La suite après cette publicité

Enfin, Vitinha, crédité d’un 3 par la rédaction FM, a lui aussi montré ses limites physiques et techniques du moment. Peu aidé par un milieu adverse compact et intense, le Portugais a enchaîné les passes imprécises et les orientations douteuses. «On a été très imprécis pendant tout le match, c’est une chose à laquelle on n’est pas habitués, il faut corriger ça. Ca été un match très compliqué, ce n’est pas la meilleure chose pour arriver en Ligue des Champions, il faut corriger ça», avouait d’ailleurs Luis Enrique au micro de L1+. Si Joao Neves devrait faire son retour face aux Blues, le PSG a, quoi qu’il en soit, beaucoup de choses à ajuster pour espérer poursuivre son aventure européenne.