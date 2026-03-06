C’est plus grave que prévu pour Cristiano Ronado

Ce vendredi, Jorge Jesus s’est présenté face à la presse avant le match entre Al-Nassr et Neom, qui se déroulera demain. Le technicien portugais a été cuisiné au sujet de la blessure de la star de son équipe, à savoir Cristiano Ronaldo (41 ans). Et ses propos n’ont pas de quoi rassurer.

La suite après cette publicité

« Lors du dernier match, Cristiano a quitté le terrain en raison d’une blessure musculaire. Après les examens, il est apparu que sa blessure était plus grave que prévu. Il aura besoin de repos et de convalescence. Cristiano se rendra en Espagne pour se faire soigner, tout comme les autres joueurs blessés. Il sera suivi par son kinésithérapeute personnel. Nous espérons qu’il reviendra bientôt pour aider l’équipe.» Affaire à suivre…