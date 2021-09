Luan Peres savoure ses débuts réussis à l'OM

La suite après cette publicité

Sans faire de bruit, Luan Peres (27 ans) s'est tranquillement installé comme un titulaire du côté de l'Olympique de Marseille. Le Brésilien, arrivé cet été en provenance de Santos, a convaincu Jorge Sampaoli, avec qui il avait déjà travaillé, et les supporters phocéens grâce à sa sérénité, à ses tacles bien sentis et ses relances assurées du gauche. Interrogé par Goal au Brésil, le défenseur, même s'il a été choqué par les incidents lors du déplacement à Nice (envahissement du terrain, match arrêté), est revenu sur son arrivée à l'Orange Vélodrome.

«L'après-midi du match contre Cianorte, mon agent m'appelle et me dit que le Spartak Moscou et l'Olympique de Marseille sont intéressés. Pour la grandeur du club, pour Sampaoli, pour l'équipe qui était en train d'être montée ici, j'ai été attiré. J'ai dit que j'étais partant et tout s'est réglé rapidement, même si je n'y croyais pas trop. Sampaoli m'a appelé pour me dire de venir le rejoindre, que tout allait bien se passer. J'étais très heureux à Santos, mais j'ai toujours eu le rêve de jouer en Europe», a-t-il lâché, bien dans son nouvel environnement.

Tous les voyants au vert

«Je ne parle pas encore trop français, je parle espagnol avec le staff et anglais avec les autres, alors il n'y a pas d'urgence. Je me suis très bien adapté. Je m'entends très bien avec Gerson et avec Luis Henrique. C'est un super club, le stade est merveilleux, le public chaleureux. Ça se passe très bien pour moi, j'espère pouvoir rester longtemps et continuer à donner satisfaction au public marseillais », a-t-il confié, évoquant les différences avec le football brésilien. «Le football européen est très différent. Ici, le jeu est beaucoup plus rapide, la transition attaque-défense est beaucoup plus poussée. Toutes les équipes sont très verticales, avec du jeu direct, des longs ballons, dans le dos de la défense. Le jeu est très différent», a-t-il indiqué, pressé de jouer le classique contre le Paris SG de Lionel Messi.

«Messi, c'est très bien pour le championnat, pour la visibilité de la Ligue 1. Malheureusement, il n'a pas signé ici à l'OM. Évidemment, comme joueur, je ne voulais pas qu'il vienne, parce que je veux être champion et, avec lui ici, ça va être bien plus difficile. Mais comme passionné de football, c'est super de pouvoir jouer contre un joueur élu six fois meilleur du monde. Je suis impatient de l'affronter, ça va être un super match, surtout, l'aller, chez nous. Et qui sait, peut-être qu'on peut faire un grand match et s'en sortir avec une petite victoire 1 à 0 ?», a-t-il lâché.

Désireux de remporter le championnat de France, le gaucher a un autre objectif en tête. «Aller en sélection est un rêve énorme, pour tout joueur je pense. Avant, je ne l'imaginais même pas, mais j'ai gagné ma place, je joue bien et, quand il y a une convocation, on m'envoie toujours des commentaires du genre : "et Luan Peres, il joue au volley ?!" Je sais qu'il y a la queue, qu'il y a beaucoup de bons joueurs devant moi. Ce serait un plaisir immense d'être appelé, un véritable rêve», a-t-il conclu. Le message est passé.