Romelu Lukaku loue l'apport d'Antonio Conte

La suite après cette publicité

Récemment recruté par Chelsea pour 115 millions d'euros, Romelu Lukaku (28 ans) est de retour à Stamford Bridge après un passage au sein du club londonien entre 2011 et 2014. Considéré comme l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe, le Diable Rouge sort d'une expérience plus que réussie avec l'Inter Milan en ayant été notamment la figure de proue du sacre Intériste la saison passée (24 buts, 10 passes décisives). Interrogé pour The Independent, l'international belge (98 sélections, 64 buts) est d'ailleurs revenu sur son expérience en Italie et plus particulièrement sa relation avec son ancien coach Antonio Conte qu'il estime précieux dans sa trajectoire de footballeur.

«J'avais Antonio Conte comme manager qui m'a vraiment aidé et montré ce qu'il fallait faire pour gagner, et nous l'avons fait [gagner le championnat] dès la deuxième saison. En tant que joueur, c'est un jeu totalement différent en Italie. Très, très tactique. Les espaces sont étroits et dans la plupart des matchs, vous n'avez qu'une seule chance, et si vous ne marquez pas, cela devient très difficile. J'ai aussi appris à jouer davantage dos au but et d'autres aspects techniques du jeu qui sont très importants. C'était une bonne expérience. (...) Chaque entraîneur a une façon différente de coacher, mais avec Antonio, nous avons vraiment appris à aller dans la zone rouge. C'est tout. Au cours de la deuxième saison, nous avons été beaucoup plus réguliers dans nos victoires. Cela a fait la différence contre les grands adversaires. En tant que joueur, le jeu italien est si différent. C'est tellement tactique et technique. Vous devez faire la bonne course ou le bon mouvement pour libérer un autre joueur. Nous avions toujours beaucoup de possession de balle, donc nous jouions dans la moitié opposée. La plupart du temps, vous étiez dos au but, et tout passait par moi. Je me souviens avoir eu une conversation avec Conte à ce sujet et il m'a dit que si je n'étais pas bon dans ce domaine, je ne jouerais pas. Pour moi, cela m'a ouvert les yeux. Une fois que j'ai maîtrisé cet aspect, tout est devenu plus facile pour moi. Le jeu ralentissait, et je pouvais contrôler davantage le jeu et donner plus de passes décisives.»