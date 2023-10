FC Barcelone - Real Madrid : les compositions probables

Jour de Clasico. En tête de la Liga après 10 journées, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, troisième à une petite longueur de son rival. Si ce choc ne devrait pas constituer un tournant dans l’optique du titre, cette confrontation n’en reste pas moins une opportunité pour les deux cadors espagnols de frapper un grand coup et de marquer les esprits. Tenus en échec par le Séville FC pour sa dernière sortie en championnat (1-1), les Merengues restent, par ailleurs, sur une victoire contre le Sporting Braga (2-1), en Ligue des champions, grâce à deux réalisations signées Rodrygo Goes et Jude Bellingham.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Real Madrid 25 10 14 8 1 1 21 7 3 Barcelone 24 10 12 7 3 0 22 10

De son côté, le Barça, toujours invaincu depuis la reprise, compte bien poursuivre son sans-faute à domicile. Après sept victoires en sept matches toutes compétitions confondues dans leur antre, les Blaugranas - vainqueurs du Shakhtar Donetsk (2-1) grâce à deux buts de Ferran Torres et Fermin Lopez en milieu de semaine - pourraient également profiter de ce duel pour passer devant leur adversaire du jour. Pour cette rencontre, Xavi pourrait cependant devoir faire sans plusieurs cadres, incertains à quelques heures du coup d’envoi. Ainsi, Jules Koundé, Frenkie de Jong et Pedri ne sont pas annoncés titulaires, à l’inverse de Lewandowski.

Dès lors, le technicien catalan devrait opter pour une sorte de 4-4-2 où Marc-André Ter Stegen est logiquement pressenti pour débuter dans les cages. En défense, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Inigo Martinez et Alejandro Balde pourraient quant à eux être associés. Dans l’entrejeu, Gavi accompagnerait İlkay Gündoğan, pendant que le jeune Fermin Lopez prendrait place à droite et Joao Cancelo à gauche. Enfin, sur le front de l’attaque, l’inarrêtable Joao Félix est annoncé titulaire avec le revenant de dernière minute : Robert Lewandowski, laissant Ferran Torres et Lamine Yamal sur le banc.

En face, Carlo Ancelotti devra lui composer sans Thibaut Courtois, Eder Militao, Arda Güler et Dani Ceballos. Privé de ces derniers, le coach italien, surnommé le Mister, pourrait alors faire confiance à son traditionnel 4-3-1-2. Devant Kepa, présent dans les cages madrilènes, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba et Ferland Mendy, dans un rôle de latéral, sont pressentis. Au milieu de terrain, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Toni Kroos devraient, quant à eux, être associés, au détriment d’Eduardo Camavinga. Enfin, Jude Bellingham, éblouissant depuis le début de saison, sera lui chargé de soutenir un duo offensif composé de Rodrygo et Vinicius Jr. Place désormais au spectacle !