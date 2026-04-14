LdC : le président de l’Atlético de Madrid tacle le Barça après sa plainte

Avant la remontada attendue ce mardi soir contre l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone s’est plaint auprès de l’UEFA d’un arbitrage jugé défavorable lors du match aller, où les Catalans s’étaient inclinés (0-2). Ce mardi, on apprenait également que le club blaugrana avait déposé une réclamation concernant la qualité de la pelouse de l’Estadio Metropolitano, jugé trop haute et volontairement trop sèche. Des démarches qui ont été vivement critiquées par Enrique Cerezo, le président de l’Atlético de Madrid.

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«Ils ont protesté contre certaines choses, et l’UEFA a dit que c’était acceptable. Certains préfèrent les cheveux courts, d’autres les cheveux longs ; pour moi, c’est une perte de temps totale. Je l’ai constaté très clairement, et l’UEFA l’a également confirmé. Je suis convaincu que nous allons passer, cela fait des années que nous faisons confiance à Simeone, et aujourd’hui encore», a-t-il expliqué. Pour rappel, l’UEFA a rejeté les deux demandes du Barça avant le choc de ce mardi soir.