Real Madrid : Marc Cucurella et Mikel Oyarzabal honorés

Marc Cucurella a reçu un accueil particulier pour son premier match de Liga au Santiago-Bernabéu sous les couleurs du Real Madrid. Remplaçant au coup d’envoi dans le onze de José Mourinho, le latéral espagnol a été honoré avant la rencontre pour son titre de champion du monde remporté avec l’Espagne le 19 juillet dans le New Jersey. Le trophée de la Coupe du monde avait été installé au bord de la pelouse et le nom de Cucurella a été annoncé dans tout le stade : « Ce soir, le stade Santiago-Bernabéu et tout le Real Madrid rendent hommage à Marc Cucurella, joueur du Real Madrid champion du monde. » Le public madrilène lui a alors réservé une forte ovation, accompagnée de chants à son nom. Recruté par le Real quelques heures avant l’entrée en lice de l’Espagne dans la compétition, Cucurella était encore officiellement considéré comme un joueur de Chelsea pendant le Mondial.

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Mikel Oyarzabal a lui aussi été mis à l’honneur. L’attaquant de la Real Sociedad, autre membre de la sélection de Luis de la Fuente sacrée championne du monde, a été applaudi par le Bernabéu avant de rejoindre Cucurella pour une photo avec le trophée. Pour le nouveau défenseur madrilène, cette soirée marque également le début d’une nouvelle histoire dans un stade qu’il connaissait encore très peu. Avant de rejoindre le Real Madrid, il n’y avait joué qu’une fois devant un public espagnol, en mars 2024 lors du match amical entre l’Espagne et le Brésil. Titulaire ce soir-là et opposé notamment à Vinicius, Cucurella s’était installé au poste de latéral gauche de la sélection, avec laquelle il a depuis remporté le Championnat d’Europe puis la Coupe du monde.