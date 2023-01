Benoît Costil va rejoindre le LOSC

L’aventure avec l’AJ Auxerre aura été de courte durée. Arrivé l’été dernier et avec un contrat jusqu’au mois de juin 2023, Benoît Costil met déjà un terme à son parcours avec les Auxerrois et va rejoindre Lille, selon des informations l’Équipe. L’ancien portier de Bordeaux ou encore de Rennes devrait s’engager dans la matinée dans le club nordiste.

La suite après cette publicité

L’ex-international français va signer un bail d’un an et demi avec le LOSC. Il occupera le poste de numéro deux derrière Lucas Chevalier et remplacera donc Léo Jardim en partance pour le Brésil. Le gardien de 35 ans a joué l’intégralité des rencontres avec l’AJA cette saison.

À lire

Lille : Mohamed Bayo revient sur sa mise à l’écart