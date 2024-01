Les dotations de la Coupe de France en baisse

Après la fin de la Coupe de la Ligue, la Coupe de France est la seule compétition (hors championnats) encore disputée dans l’Hexagone. Pourtant, les recettes télévisées de cette dernière sont en chute. Comme le révèle le quotidien L’Équipe, la Fédération Française de Football a réduit les versements aux clubs. Les équipes se partagent 8,548 millions d’euros, avec un modèle bien précis. Les clubs hors Ligue 1 recevront au minimum 43 000 euros s’ils atteignent les 32es de finale, contre 52 500 euros auparavant.

Résultat d’une baisse des droits télévisés, détenus désormais par France Télévisions et beIN Sports, et ce jusqu’en 2027. Eurosport était diffuseur de la Coupe de France avant l’arrivée de beIN. La plus grande baisse est pour le vainqueur de la coupe, qui obtient 1,238 million d’euros s’il n’est pas en Ligue 1 (contre 2 084 500€ avant). Un pensionnaire de l’élite gagnera, quant à lui, 1,22 million d’euros s’il remporte le trophée (contre 2 065 000€ avant). Ce nouveau système de versement s’explique donc par la baisse des revenus liés aux droits télévisés, estimés à 16 M€ aujourd’hui (comprenant droits nationaux et internationaux). Lors du cycle précédent, le montant était de 23,5 millions d’euros. Au moment de disputer les 32es de finale ce week-end, les équipes encore en lice savent à quoi s’en tenir.