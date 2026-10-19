Kylian Mbappé donne la définition d’un bon capitaine

Capitaine de l’équipe de France depuis la retraite internationale d’Hugo Lloris en 2022, Kylian Mbappé (27 ans) a dû apprivoiser ce nouveau statut. Aujourd’hui, après près de quatre ans passés à porter le brassard, le Bondynois sait ce qui fait un bon capitaine.

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« Un bon capitaine… Chacun a sa définition du capitaine, mais un bon capitaine, c’est quelqu’un qui sait emmener les autres avec lui, qui sait fédérer qui sait s’ouvrir aux autres, qui sait tout faire pour mettre ses coéquipiers et son équipe dans les meilleures conditions », a-t-il confié dans un entretien accordé à Onze Mondial.