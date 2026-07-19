Équipe de France : Adrien Rabiot dézingue ses coéquipiers après la débâcle contre l’Angleterre

Titulaire indiscutable et homme de base du système de Didier Deschamps, Adrien Rabiot n’a pu que constater les dégâts lors du naufrage des Bleus face à l’Angleterre (4-6) ce samedi. Aligné d’entrée pour cette petite finale de Coupe du Monde totalement décousue, le milieu de terrain a sombré avec le collectif tricolore, dépassé par les vagues offensives des Three Lions. Cette débâcle est venue brutalement ternir un tournoi où son volume de jeu avait pourtant souvent colmaté les brèches, notamment en seconde période.

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Frustré par ce dénouement chaotique et le manque de rigueur global, le joueur a poussé un énorme coup de gueule au coup de sifflet final. Face aux micros, Rabiot a fustigé les largesses défensives et l’attitude d’un groupe qui a complètement lâché son sélectionneur pour sa dernière danse. Un recadrage musclé et sans concession, à la hauteur de son statut de leader de vestiaire, visant à secouer une nouvelle génération coupable d’avoir gâché les adieux de Deschamps, comme il l’a avoué au micro de beIN Sports après la rencontre.

Adrien Rabiot dézingue ses jeunes coéquipiers

« On est entrés d’une manière assez honteuse dans cette première mi-temps. J’ai vu des comportements de certains joueurs que je n’avais jamais vus jusqu’ici pour un match comme ça. C’est assez inadmissible et décevant pour notre dernière sortie dans la compétition. Il y avait un travail à faire jusqu’au bout, on ne peut pas se contenter de bâcler les choses après la déception de la demi-finale contre l’Espagne. Heureusement, on s’est repris et on s’est parlé à la mi-temps. Il fallait de l’orgueil et montrer autre chose. Ça a été nettement mieux en seconde période, mais notre entame reste regrettable. »

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🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Adrien Rabiot tacle ses coéquipiers et leur "comportement inadmissible" !#beINFWC2026 pic.twitter.com/dXYIngkdmU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 18, 2026

Au-delà de la colère, le joueur de l’AC Milan a tenu à recentrer les débats sur l’hommage vibrant rendu à Didier Deschamps et à ses adjoints dans l’intimité du vestiaire : « ce qu’il faut surtout mettre en avant ce soir, c’est le coach et tout son staff : Guy, Franck, Cyril. Ils ont fait un travail énorme pour ramener cette équipe au sommet. Évidemment, on aurait aimé finir sur une victoire pour sa sortie, mais ce score ne ternit en rien l’image qu’il a auprès des Français et du monde du sport. L’ambiance était lourde d’émotion dans le vestiaire. Le coach a pris la parole pour remercier tout le monde, mais c’est surtout à nous de lui dire merci pour ces belles années et la discipline qu’il a instaurée. C’est la fin pour pas mal de monde au sein du staff, et nous leur en sommes infiniment reconnaissants. » Une fin au goût amère donc…