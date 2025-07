Lens : Goduine Koyalipou prêté avec option d’achat à Levante

Le RC Lens a officialisé ce mardi le prêt avec option d’achat de son attaquant Goduine Koyalipou au Levante, champion de deuxième division espagnole la saison dernière et qui évoluera donc désormais en Liga. Le club sang et or n’a pas communiqué les valeurs de l’opération.

Arrivé du club bulgare du CSKA Sofia pour 2 millions d’euros cet hiver, l’international centrafricain de 25 ans a inscrit 4 buts en 15 rencontres sous le maillot lensois et quitte donc la formation artésienne après seulement six mois.