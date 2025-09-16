L’explosion de Riccardo Calafiori est en train de bluffer toute l’Angleterre

Arsenal commence sa saison sur les chapeaux de roue en Premier League avec un bilan de trois victoires et une défaite après quatre journées. Les Gunners ont écrasé Leeds et Nottingham Forest, et ont signé un succès précieux contre Manchester United. Même si le revers concédé à la dernière minute face à Liverpool a laissé un goût amer, plusieurs signes positifs émergent : seulement un but encaissé et neuf inscrits en quatre rencontres. Dans ce contexte, Riccardo Calafiori se distingue particulièrement : impliqué dans la solidité défensive de l’équipe, il a contribué à un but et délivré deux passes décisives, montrant d’emblée son impact offensif et défensif dans ce début de saison prometteur. Le prochain test, face à Bilbao à San Mamés en ouverture de la Ligue des Champions, sera une nouvelle occasion pour les Gunners et pour Calafiori de confirmer leur forme et leur solidité.

Parce qu’en effet, au milieu de tout ça, Riccardo Calafiori vit actuellement une saison de véritable affirmation. Après des débuts difficiles marqués par des blessures, le latéral gauche italien a enfin trouvé son rythme et s’impose comme un titulaire indiscutable pour Mikel Arteta. Chaque match de la saison a vu Calafiori prendre place dans le onze de départ, preuve que sa performance contre Manchester United dès la première journée a convaincu l’entraîneur de sa valeur et de sa maturité sur le terrain. Dans un contexte où la concurrence est rude, notamment face à Myles Lewis-Skelly, international anglais et ancien joyau de l’académie Hale End, Calafiori a su reprendre sa place avec confiance et régularité. Sur le plan statistique, Riccardo Calafiori affiche un début de saison solide et équilibré. Avec 1 but marqué, 2 passes décisives et une implication directe dans le jeu offensif, il démontre sa capacité à combiner efficacité et créativité, même si son taux de tirs cadrés reste limité (0,3 par match).

Arteta ne mâche pas ses mots

La détermination de Calafiori à jouer chaque minute se manifeste depuis son arrivée à Arsenal. Dès sa première interview, l’ancien de Bologne avait exprimé clairement son souhait de ne pas se contenter d’observer depuis le banc, mais de contribuer activement aux succès du club : « Je suis venu ici pour jouer, alors je ferai tout pour jouer et apporter quelque chose à l’équipe. J’espère y parvenir dès les premiers matchs. De mon point de vue, ce n’est que le début, le début de quelque chose de plus grand. J’ai hâte de commencer à jouer pour Arsenal et de remporter des trophées ». Cette mentalité combative et cette volonté de se surpasser ont été essentielles pour surmonter les obstacles liés aux blessures et aux périodes de doute. Même lorsqu’il était confronté à la montée en puissance de Lewis-Skelly, Calafiori n’a jamais remis en question sa place et a su saisir chaque opportunité pour prouver sa valeur sur le terrain. Défensivement, il se montre fiable avec 1,3 tacle et 2,5 ballons récupérés par rencontre, remportant 57 % de ses duels et 67 % de ses duels aériens. Sa précision dans ses passes, avec 85 % de réussite globale, souligne également sa qualité technique et sa contribution dans la construction du jeu, faisant de lui un élément clé des Gunners des deux côtés du terrain. Cette saison s’inscrit donc comme celle de la maturité et de la reconnaissance pour Calafiori.

Et c’est ainsi que Mikel Arteta, en lui offrant sa confiance et en l’intégrant systématiquement dans le cadre du groupe, a permis à l’Italien de pleinement s’épanouir et de montrer tout son potentiel. Le jeune joueur n’a pas seulement répondu aux attentes, il les a dépassées, consolidant sa position et montrant qu’il peut être un pilier de l’équipe. Si l’avenir réserve peut-être quelques ajustements tactiques, il est clair que Calafiori a déjà fait ses preuves et continue de récompenser la confiance que lui accorde son entraîneur espagnol : «Il a la capacité de changer l’ambiance. Il entre dans la salle et il change l’ambiance, il change l’ambiance de l’équipe. Il a une aura, une présence particulière. Et puis, c’est un joueur très imprévisible pour l’adversaire, car il peut occuper des espaces très différents, il peut faire des choses dans et autour de la surface, au milieu, dans la surface adverse, ce qui est très difficile à prévoir. Je suis donc très content de lui», a récemment affirmé à son sujet Arteta. Le natif de Rome s’impose cette saison comme l’un des piliers d’Arsenal, affichant une régularité et une confiance qui semblent avoir atteint leur apogée. Solide défensivement et capable de se projeter dans le jeu offensif, il influence positivement le rythme et la cohésion de l’équipe. Sa détermination et son envie de jouer transparaissent à chaque rencontre, faisant de lui non seulement un titulaire incontournable, mais aussi un exemple de professionnalisme et de maturité pour ses coéquipiers. Cette entame de première partie de saison laisse entrevoir une trajectoire prometteuse pour le jeune Italien au sein des Gunners.