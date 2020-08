AS Monaco : Lyle Foster va filer au Vitória Guimarães

Ce n'est pas une nouveauté, l'AS Monaco a beaucoup trop de joueurs sous contrat et un petit ménage s'impose. Et parmi eux figure Lyle Foster. Arrivé en Principauté lors du mercato hivernal 2019, l'avant-centre sud-africain avait été prêté au Cercle Bruges la saison passée et avait ainsi disputé 19 matches toutes compétitions confondues (1 but, 1 passe décisive). Après cette expérience en Belgique, le joueur de 19 ans est donc revenu sur le Rocher, mais il pourrait finalement repartir très vite.

D'après les informations de RMC Sport, le natif de Soweto, qui n'a donc disputé que deux rencontres avec l'ASM depuis son arrivée il y a un an et demi, est sur le point de signer un contrat de cinq ans au Vitória Guimarães. Les deux clubs auraient en effet trouvé un accord pour un transfert de 1,5 millions d'euros. Concernant la visite médicale, Lyle Foster serait attendu en début de semaine pour la passer comme l'explique le média français. Le principal concerné s'apprête donc à découvrir la Liga NOS.