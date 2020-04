Serie A : les clubs annoncent vouloir finir la saison

En Italie, les débats sur la reprise (ou non) du championnat font rage. Plus tôt dans la journée, nous vous indiquions d'ailleurs qu'il existe une certaine cacophonie à ce sujet entre clubs et dirigeants.

Cet après-midi, à l'occasion de l'assemblée de la Ligue, les 20 clubs de Serie A se sont enfin entendus, comme le relaie la Gazzetta dello Sport. Ils ont unanimement voté pour que le championnat reprenne. Mais si la saison doit être terminée, les clubs veulent le faire en respectant les mesures de sécurité.