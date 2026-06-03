Amicaux : l’Italie s’offre difficilement le Luxembourg, la Pologne arrache le nul face au Nigeria

Pendant que les grandes nations se préparent à la Coupe du Monde, les autres disputent des matchs amicaux entre elles, en attendant les vacances. C’est le cas de l’Italie bien entendu, grande absente de ce Mondial et qui se rendait au Luxembourg avec une équipe très remaniée, faite en grande partie de jeunes éléments convoqués par Silvio Baldini, le sélectionneur intérimaire.

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Ce fut long à se dessiner mais la Squadra Azzurra est venue à bout du Grand Duché 1-0 grâce à un but d’Esposito au retour des vestiaires (49e). Le prochain rendez-vous aura lieu en Grèce dimanche prochain. Dans le même temps, la Pologne a arraché le nul contre le Nigeria 2-2 sur un dernier but de Wisniewski au bout du temps additionnel. Avant cela, Potulski avait déjà égalisé une première fois après l’ouverture du score de Moffi. Le penalty d’Onuachu a redonné l’avantage aux Super Eagle, en vain.

Les résultats des matchs de 20h45 :

Pologne 2 - 2 Nigeria : Potulski (45e+1), Wisniewski (90e+5) ; Moffi (23e), Onuachu (sp 77e)

Luxembourg 0 - 1 Italie : Esposito (49e)