Le père de Vincent Kompany s’est présenté au parlement belge avec une écharpe du Bayern Munich

Scène cocasse et plutôt amusante au Parlement belge. Pierre Kompany s’est présenté aujourd’hui à la chambre des représentants du pays avec une écharpe du Bayern Munich autour du cou, au lendemain de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions aux dépens du Real Madrid. Vous l’avez déjà deviné, il s’agit tout simplement du père de Vincent Kompany, l’entraîneur du club bavarois.

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Le député de 78 ans n’en est pas à son premier coup d’essai. Il se rend régulièrement au stade muni de divers accessoires pour célébrer la réussite de son fils. Natif de la République démocratique du Congo et ancien joueur du TP Mazembe, Pierre Kompany est une personnalité politique très respectée outre Quiévain. Elu au Parlement bruxellois en 2014, il est également devenu la première personne noire du pays à devenir bourgmestre, l’équivalent du mandat de maire en France.