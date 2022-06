Le calendrier 2022/2023 de Bundesliga est tombé !

Après la Premier League et la Ligue 1, c'est au tour de la Bundesliga de dévoiler son calendrier 2022/2023. Via un communiqué, l'élite du football allemand vient ainsi de publier toutes les affiches de la prochaine saison qui débutera le 5 août prochain avec une alléchante affiche entre l’Eintracht Francfort et le FC Bayern Munich, tenant du titre. De son côté, le Borussia Dortmund accueillera le Werder Brême.

La suite après cette publicité

À noter que les deux principaux candidats au titre se retrouveront dès la neuvième journée puisque les Bavarois iront défier les Marsupiaux sur la pelouse du Signal Iduna Park le week-end du 8 et 9 octobre. Les deux cadors allemands recroiseront ensuite le fer au printemps, à l'occasion de la 26ème journée. Pour finir cette 60ème saison de Bundesliga, les Munichois se déplaceront à Cologne. Dortmund accueillera Mayence.