Coupe du Monde 2026 : les Pays-Bas assurent la première place contre une faible Tunisie, le Japon et la Suède se qualifient !

La troisième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026 a débuté depuis ce mercredi et nous a livré certaines affiches intéressantes. Dans le groupe F, nous avons eu le droit au grand verdict avec d’un côté Tunisie-Pays-Bas et de l’autre Japon-Suède. En tête de sa poule avec 4 points et une différence de +4 comme son rival le Japon, la sélection néerlandaise voulait marquer les esprits contre une Tunisie déjà éliminée. Et cela démarrait bien sous l’impulsion de Denzel Dumfries. Auteur d’un joli centre côté droit, il voyait Ellyes Skhiri dévier le ballon malencontreusement dans son propre but (1-0, 3e). Un coup sur la tête pour les Aigles de Carthage qui allaient encore encaisser.

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Sur un centre de Tijjani Reijnders, Virgil van Dijk remisait pour Brian Brobbey qui ne se faisait pas prier pour marquer (2-0, 7e). Une entame parfaite pour des Oranjes relâchés et qui déroulaient. D’un piqué, Tijjani Reinjders pensait enfoncer le clou, mais Aymen Dahmen repoussait en corner (19e). Sur un centre côté droit de Donyell Malen, Cody Gakpo reprenait au second poteau, mais sa tête fuyait le cadre sur la droite (30e). Après la pause, la Tunisie a profité d’un recul des Oranjes et d’un corner pour réduire l’écart. Hannibal Mejbri trouvait la tête d’Hazem Mastouri qui ne se faisait pas prier (2-1, 54e). Mais les Pays-Bas ont su remettre un coup de butoir sur un corner de Tijjani Reijnders bien repris par Jan Paul van Hecke et retouché par Anis Ben Slimane avant de finir au fond (3-1, 62e). Tijjani Reijnders aurait même pu inscrire le quatrième but, mais avait touché la barre (66e). S’imposant 3-1, les Pays-Bas assurent la première place et la qualification. Les Oranjes joueront le Maroc en seizième finale. La Tunisie termine avec 0 point.

La Suède accroche le Japon

Dans le même temps, les Japonais voulaient aussi se battre pour la première place contre des Suédois qui avaient besoin d’un point pour officiellement se qualifier. Et les Blågult donnaient le ton avec une première possibilité via Alexander Bernhardsson qui avait combinait avec Viktor Gyökeres. Trop écrasé, son tir était capté par Zion Suzuki (6e). Par la suite, le Japon allait prendre le jeu à son compte dans un match fermé. Il fallait attendre la fin de première période et la sortie sur blessure d’Isak Hien (37e) pour que cela déstabilise la défense suédoise. Le Japon haussait le ton avec un Keito Nakamura remuant. Le joueur de Reims laissait d’ailleurs échapper un frisson sur une remise de Daizen Maeda, mais son tir vers la droite du but était repoussé par Jacob Widell Zetterström en corner (45e).

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En seconde période, le Japon a finalement mis à profit sa domination et sur un mouvement côté droit, Ritsu Doan combinait avec Ayase Ueda avant de retrouver Daizen Maeda au point de penalty. Ce dernier allait crucifier Jacob Widell Zetterström pour délivrer les siens (1-0, 56e). Mais alors qu’on n’imaginait pas la Suède revenir, Anthony Elanga allait enrouler une superbe frappe devant la surface côté droit pour remettre son équipe dans la partie (62e). Mieux, Alexander Isak avait une occasion de prendre l’avantage juste après, mais Zion Suzuki s’interposait (65e). Par la suite, la Suède mettait plus le Japon en difficulté, mais cela manquait d’occasions franches. La Suède obtenait deux grosses occasions dans le temps additionnel, mais Anthony Elanga tombait sur Zion Surzuki (90e+3) et Alexander Isak sur le gardien japonais et la barre transversale (90e +4). Finalement, on se quitte bons amis des deux côtés. Deuxième le Japon rejoint le Brésil en seizième de finale. La Suède ne connaît pas son adversaire, mais a de fortes probabilités de défier le premier du groupe I avec la France et la Norvège.