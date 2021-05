Ligue 1 : le PSG et l'AS Monaco en Ligue des champions, l'OL et l'OM en Ligue Europa, Nantes barragiste

La suite après cette publicité

Rarement le dénouement de la Ligue 1 n'avait suscité une telle effervescence. Il faut dire que le suspense ne manquait pas ce soir, entre la lutte pour le titre, les places européennes et la descente. Le Paris Saint-Germain deuxième se rendait à Francis-Le Blé pour y défier le Stade Brestois 29. Pour cette rencontre décisive, Mauricio Pochettino optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Mbappé en attaque. Le club parisien bénéficiait d'un penalty juste après le quart d'heure pour une faute sur Di Maria (18e). Neymar s'élançait et voyait sa tentative filer à côté (19e). Les hommes de Pochettino prenaient les commandes juste avant la pause sur un corner direct marqué par Di Maria (0-1, 37e). Les Parisiens sans être brillants réalisaient le break. Sur un contre mené par Di Maria, Mbappé filait seul au but et inscrivait le deuxième but (0-2, 71e). Une victoire insuffisante pour le PSG qui terminait deuxième de ce championnat. L'AS Monaco devait absolument l'emporter face au Racing Club de Lens pour terminer la saison sur le podium. Niko Kovac s'appuyait sur un 4-4-2 avec le redoutable duo Ben Yedder, Volland en attaque. L'ASM pensait ouvrir le score en début de match par Badiashile mais le défenseur se trouvait en position de hors-jeu (7e). Les Monégasques ne parvenaient pas à tirer leur épingle du jeu ce soir, mais se qualifiaient pour la prochaine Ligue des champions. Au pied du podium, l'Olympique Lyonnais recevait l'OGC Nice qui n'avait plus rien à jouer cette saison.

L'OL se présentait sur la pelouse du Groupama Stadium en 4-2-3-1 avec Depay en pointe pour son dernier match sous le maillot lyonnais. Les hommes de Rudi Garcia rentraient bien dans leur rencontre et ouvraient le score par Toko Ekambi de la tête sur un centre distillé par Depay (1-0, 14e). Les Aiglons ne rendaient pas les armes pour autant et égalisaient par Dolberg qui ajustait de près Lopes sur un centre de Lees-Melou (1-1, 30e). Les Gones reprenaient l'avantage avant le retour aux vestiaires. Depay dans la surface centrait pour Toko Ekambi qui marquait à nouveau de la tête (2-1, 40e). Contre toute attente, le Gym recollait au score au retour des vestiaires sur une magnifique frappe de Kamara (2-2, 51e). Le match s'emballait une nouvelle fois et l'OGC Nice inscrivait un troisième but. Sur un coup franc frappé par Gouiri, Saliba surgissait et trompait Lopes de la tête (2-3, 57e). Avec cette défaite cruelle, l'OL terminait quatrième et disputera la Ligue Europa. En ballotage favorable pour disputer la Ligue Europa la saison prochaine, l'OM se déplaçait à Saint-Symphorien pour y affronter le FC Metz. Les hommes de Sampaoli chutaient dans le temps additionnel sur un penalty marqué par Boulaya (90+6). L'OM égalisait dans le bout du bout du temps additionnel par Milik sur penalty (1-1, 90+13). Malgré ce nul, le club olympien disputera la Ligue Europa la saison prochaine. Toujours en course pour une qualification en Conférence League, le Stade Rennais accueillait le Nîmes Olympique déjà relégué en Ligue 2. Le club breton trouvait la faille avant la demi-heure de jeu par Guirassy qui profitait d'un excellent centre de Doku pour marquer de la tête (1-0, 25e). Les hommes de Bruno Genesio réalisaient le break sur une superbe frappe de Bourigeaud (2-0, 51e). Grâce à ce succès, le Stade Rennais pointait à la sixième place qualificative pour la Conférence League.

Montpellier oblige Nantes à passer par les barrages

Sur une belle dynamique ces derniers temps, le FC Nantes devait absolument l'emporter face au MHSC pour croire au maintien. Les hommes de Der Zakarian ouvraient le score à la demi-heure de jeu. Delort voyait son penalty repoussé par Lafont, le cuir revenait sur Laborde qui ne ratait pas la cible (0-1, 30e). Les Canaris ne lâchaient rien et recollaient au score sur une belle volée de Kolo Muani (1-1, 34e). Malheureusement pour les Canaris, le MHSC prenait les devants par Delort d'une belle frappe intérieur du pied (1-2, 76e). Un but qui révoltait les Nantais qui pensaient obtenir un penalty pour une faute dans la surface sur Coco (77e). Mais la VAR en décidait autrement... Avec cette défaite, le FC Nantes devait passer par les barrages pour se maintenir en Ligue 1. Dix-septième avant le coup d'envoi avec une longueur d'avance sur le FC Nantes, Lorient effectuait un déplacement périlleux en Alsace pour y affronter Strasbourg. Le Racing prenait les commandes par Diallo (1-0, 18e). Les Merlus égalisaient au retour des vestiaires par Chalobah d'un plat du pied (1-1, 55e). Les deux équipes se maintenaient en Ligue 1 avec ce nul.

Avec deux points d'avance sur la zone rouge, Reims et Bordeaux jouaient également gros ce soir à Auguste Delaune. Les joueurs de David Guion lançaient les hostilités au quart d'heure de jeu par El Bilal Touré de la tête sur un centre de Foket (1-0, 15e). Juste avant la pause, Bordeaux recollait au score par Adli d'une belle volée (1-1, 44e). Les Girondins prenaient les commandes du match grâce à Kwateng à la réception d'un corner frappé par Basic (1-2, 59e). Avec cette victoire, Bordeaux terminait la saison à la douzième place. Enfin, Saint-Etienne qui n'avait plus rien à craindre pour son avenir en Ligue 1, recevait Dijon déjà relégué en Ligue 2. Les hommes de David Linares prenaient l'avantage juste avant la pause par Kamara (0-1, 39e). Pour sa dernière dans l'élite, le DFCO obtenait un penalty que manquait Konaté (77e). Une ultime victoire pour l'honneur.

Les résultats de la soirée

Angers 0-2 LOSC : David (10e), Yilmaz (45e, sp) pour le LOSC

Stade Brestois 29 0-2 PSG : Di Maria (37e), Mbappé (71e) pour le PSG

Lens 0-0 Monaco

Olympique Lyonnais 2-3 OGC Nice : Toko Ekambi (14e, 40e) pour l'OL ; Dolberg (29e), Kamara (51e), Saliba (57e) pour Nice

FC Metz 1-1 Olympique de Marseille : Boulaya (90+6, sp) pour Metz ; Milik (90+13, sp) pour l'OM

Stade Rennais 2-0 Nîmes Olympique : Guirassy (25e), Bourigeaud (51e) pour Rennes

FC Nantes 1-2 MHSC : Kolo Muani (33e) pour Nantes ; Laborde (31e), Delort (76e) pour Montpellier

Stade de Reims 1-2 Girondins de Bordeaux : Touré (15e) pour Reims ; Adli (44e), Kwateng (59e) pour Bordeaux

Racing Club de Strasbourg Alsace 1-1 FC Lorient : Diallo (18e) pour Strasbourg ; Chalobah (55e) pour Lorient

AS Saint-Etienne 0-1 DFCO : Kamara (39e) pour le DFCO

