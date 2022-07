PSG : la Juventus pense à un étonnant deal pour Presnel Kimpembe

La suite après cette publicité

Un grand jeu de chaises musicales. Cet été, la valse des défenseurs enflamme le continent européen. Antonio Rüdiger (Real Madrid), Andreas Christensen (Barça) ou encore Clément Lenglet (prêt Tottenham) ont notamment changé d'air. Et ce n'est pas terminé. Jules Koundé, Bremer, Kalilou Koulibaly, Nathan Aké, Samuel Umtiti, Milan Skriniar ou encore Matthijs de Ligt sont éventuellement concernés par un transfert. La vente du Néerlandais de la Juventus au Bayern Munich pourrait d'ailleurs provoquer un effet domino.

La Juve suit toujours au défenseur du PSG

En effet, la Vieille Dame va chercher à se renforcer à ce poste. Selon la Gazzetta dello Sport, elle a fait de Kalidou Koulibaly (Naples) sa priorité. Mais le Sénégalais, dont le nom est aussi cité au FC Barcelone, pourrait finalement resté chez les Partenopei. En fin de contrat en juin 2023, soit dans un an, il a reçu une offre impossible à refuser selon son président Aurelio De Laurentiis : un contrat à 6 millions d'euros nets pour les cinq prochaines années et une reconversion comme entraîneur au club.

Avec un président napolitain difficile à manœuvrer, d'autant qu'il ne lâchera pas son défenseur à un rival en Serie A, la Juventus a fait de Presnel Kimpembe son plan B assure la Gazzetta. Le Français est au cœur d'un double jeu de chaises musicales. En effet, le Paris Saint-Germain veut recruter Milan Skriniar. Les négociations sont entrées dans leur phase finale avec l'Inter Milan, qui veut Bremer pour remplacer le Slovaque. Pour faire de la place pour Skriniar, Paris, de son côté, veut vendre Kimpembe.

Kimpembe au cœur d'un échange ?

Le champion du monde 2018, dont l'attitude agacerait le club de la capitale, est donc courtisé. Outre Chelsea, où Thomas Tuchel compte sur lui, la Juve est séduite. Elle apprécie son profil et pense qu'il a encore la possibilité de progresser à 26 ans. L'écurie turinoise estime également qu'avec la forte concurrence régnant à Paris et le souhait du joueur d'avoir du temps de jeu pour participer au Mondial 2022, elle a ses chances.

Enfin, les Bianconeri pensent avoir un ultime atout dans leur manche pour définitivement convaincre le Paris Saint-Germain : Moise Kean. Ce n'est pas un secret, la Juventus veut se séparer de l'attaquant qui, lui, n'a jamais caché son envie de revenir chez les Franciliens. La Gazzetta indique que la possibilité d'échanger les joueurs est envisagée côté Juve et que cela pourrait faire les affaires de tous. Mais il n'est pas certain que le PSG, qui veut des liquidités, soit tenté. D'autant que Luis Campos et Christophe Galtier ont d'autres cibles offensives en tête.