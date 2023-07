OL : Santiago Cucci nommé président exécutif par intérim

Il y a une semaine, nous vous avons présenté Santiago Cucci, futur président exécutif de l’OL. La nouvelle est désormais officielle. «Eagle Football et OL Groupe sont heureux d’annoncer l’arrivée de Santiago Cucci comme executive president par intérim du groupe Olympique Lyonnais. Reconnu pour sa vaste expérience dans le développement de projets mondiaux, le Français aura pour mission de commencer à construire l’avenir de l’Olympique Lyonnais tout en respectant son héritage», peut-on lire sur le communiqué publié par les Gones.

Après avoir occupé le pose de Directeur des Revenus au sein d’Eagle Football, qu’il a rejoint il y a seulement quelques semaines, ce Basque de 53 ans a été choisi par John Textor et ses équipes. Président du conseil d’administration et directeur général d’OL Groupe, l’homme d’affaires américain a déclaré au sujet de sa dernière recrue. «Nous sommes ravis d’accueillir Santiago en tant qu’executive president de l’Olympique Lyonnais. Nous sommes heureux qu’il ait accepté cette responsabilité et mette son expérience et son réseau au service de l’Olympique Lyonnais et d’Eagle Football. Santiago a une solide compréhension de l’écosystème du football et un solide bilan sur de nombreux projets, parvenant à concilier les ambitions de groupes mondiaux tout en maintenant des liens forts avec les territoires et leurs communautés.»

Crédits photos : OL_Damien LG