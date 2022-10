Liverpool : la recrue star Darwin Núñez est dans l'œil du cyclone

La suite après cette publicité

Tout l'air d'un flop. Arrivé en grande pompe à Liverpool au cours du mercato estival 2022 en provenance du Benfica en échange d'un chèque de 75 millions d'euros, Darwin Núñez avait tout de la bonne affaire réalisée par les Reds. Ces derniers avaient d'ailleurs grillé la concurrence de plusieurs cadors européens pour s'attacher les services de l'attaquant international uruguayen (13 capes, 2 buts). Polyvalent, capable d'évoluer à tous les postes devant, généreux sur le terrain, rapide et redoutable en transitions : au regard de ses qualités, il apparaissait comme le remplaçant idéal de Sadio Mané, parti au Bayern.

Núñez déçoit

Mais voilà, après un peu plus de deux mois passés sur les bords de la Mersey et 10 rencontres disputées par la bande de Jürgen Klopp, difficile de dire que Darwin Núñez a eu l'effet escompté. L'Uruguayen peine à répondre aux attentes et satisfaire les exigences de ses nouveaux supporters. Ses deux premières apparitions avec Liverpool, lors du Community Shield contre Manchester City (3-1, 1 but) et en Premier League face à Fulham (2-2, 1 but et 1 passe décisive), avaient pourtant de quoi convaincre. Mais son carton rouge reçu à Anfield, contre Crystal Palace (1-1, le 15 août) pour un craquage, l'a visiblement freiné dans son élan.

Ce coup de sang sur l'ancien Lyonnais Joachim Andersen lui a valu une suspension de 3 matchs (le tarif appliqué pour un rouge direct), lui faisant notamment manquer le choc contre Manchester United (1-2) dans la foulée. Face à Everton (0-0) pour son retour de suspension, l'ancien goleador de Benfica n'a pas su marquer des points auprès de son entraîneur, d'autant que la concurrence est rude, avec un Roberto Firmino que beaucoup pensaient enterré mais qui retrouve finalement des couleurs cette année. Au total, il n'a été titulaire qu'à 2 reprises (0 fois en Ligue des Champions). S'il n'est rentré qu'une poignée de secondes contre Brighton (3-3) samedi et que Klopp a expliqué qu'il était revenu de sélection avec « un petit souci à l'ischio-jambier », cela reste la preuve qu'il peine à s'imposer en Angleterre.

Klopp réclame de la patience et appel au calme

Au Royaume de Sa Majesté, beaucoup le considèrent déjà comme un flop, osant la comparaison avec Erling Haaland, qui cartonne tout sur son passage avec Man City. « Tout va bien, nous devons être patients avec Darwin Núñez, il est encore en train de s'adapter, a lui tenu à tempérer Jürgen Klopp, en conférence de presse avant la rencontre de C1 face aux Glasgow Rangers ce mardi (20h45). Nous lui avons dit que nous sommes très calmes. Dans notre situation, c'est très important alors qu'il n'est pas titulaire, et Darwin n'a pas l'air de s'inquiéter. Les nouveaux joueurs arrivent et nous voulons qu'ils brillent immédiatement, bien sûr. Cela arrive de temps en temps, parfois non. Mais nous sommes calmes. »

Les supporters de Liverpool commencent eux à s'impatienter, surtout au regard du début de saison très moyen de leur équipe préférée. Pas vraiment convaincant pour ses premiers pas de l'autre côté de la Manche, l'homme aux 34 buts et 4 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues l'an dernier au Portugal va rapidement devoir relever la tête et trouver les ressources pour inverser la tendance. Les Reds auront en tout cas besoin de leur star pour remonter la pente et, eux aussi, faire taire les critiques qui s'abattent depuis quelques semaines. De quoi faire oublier la perspective de devenir un flop sur le long terme en Angleterre pour Darwin Núñez.

