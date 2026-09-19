Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Paris FC : le subtile ballon piqué d’Ilan Kebbal contre Strasbourg

Par Kevin Massampu
1 min.
Kebbal avec le PFC @Maxppp
Regarder en direct sur Ligue 1+
Paris FC 1-0 Strasbourg Voir sur Ligue 1+

Ilan Kebbal et le Paris FC continuent leur sublime début de saison. Aligné d’entrée contre le Racing Club de Strasbourg pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, l’international algérien s’est distingué avec une superbe réalisation afin de tromper Filip Jörgensen et ainsi donner l’avantage aux siens. Après une grosse erreur de relance alsacienne, Lassine Sinayoko servait son coéquipier, qui reprenait le ballon en une touche pour lober le portier strasbourgeois d’un geste délicieux.

La suite après cette publicité

Avec ce magnifique but, Kebbal signe son premier but de la saison en championnat, lui qui avait inscrit neuf réalisations en 31 rencontres disputées la saison passée avec le club parisien. Pour le moment, le Paris FC compte 11 points et monte provisoirement à la deuxième marche du podium du championnat de France.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Paris FC
Ilan Kebbal

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Paris FC Logo Paris FC
Ilan Kebbal Ilan Kebbal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier