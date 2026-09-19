Paris FC : le subtile ballon piqué d’Ilan Kebbal contre Strasbourg

Ilan Kebbal et le Paris FC continuent leur sublime début de saison. Aligné d’entrée contre le Racing Club de Strasbourg pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, l’international algérien s’est distingué avec une superbe réalisation afin de tromper Filip Jörgensen et ainsi donner l’avantage aux siens. Après une grosse erreur de relance alsacienne, Lassine Sinayoko servait son coéquipier, qui reprenait le ballon en une touche pour lober le portier strasbourgeois d’un geste délicieux.

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Avec ce magnifique but, Kebbal signe son premier but de la saison en championnat, lui qui avait inscrit neuf réalisations en 31 rencontres disputées la saison passée avec le club parisien. Pour le moment, le Paris FC compte 11 points et monte provisoirement à la deuxième marche du podium du championnat de France.