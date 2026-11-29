L’Olympique de Marseille avait rendez-vous avec l’AJ Auxerre ce dimanche, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Après avoir vu sa belle série de cinq victoires consécutives prendre fin face au Mans (2-3), au Vélodrome, la semaine dernière au terme d’un scénario honteux, le club phocéen avait à cœur de repartir de l’avant. Revigorés par leur succès contre le Levski Sofia en Ligue Europa (1-0), les hommes de Bruno Genesio voulaient profiter de ce déplacement en Bourgogne pour retrouver de la confiance et se rapprocher du podium. De son côté, Auxerre, 15e avec 11 points, restait sur un nul encourageant face à Monaco (1-1), après deux défaites consécutives contre Strasbourg et le Paris FC.

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Dans l’Yonne, les Marseillais n’ont pas tardé à prendre les commandes de la rencontre. Dès la 5e minute, Amine Gouiri a ouvert le score au terme d’une superbe action collective, parfaitement servi par Amine Harit avant de croiser sa frappe pour tromper Nardi (0-1, 5e). Une entame canon qui a permis à l’OM de confisquer le ballon à son adversaire et de se procurer plusieurs situations dangereuses. Les hommes de Will Still ont progressivement réussi à sortir de leur camp, mais se sont heurtés à un De Lange vigilant (35e, 41e). Le match a finalement basculé juste avant la mi-temps. Après avoir accroché Igor Paixão dans la surface, Axel Tuanzebe a été expulsé et a concédé un penalty. Le Brésilien s’est chargé de le transformer avec sang-froid (0-2, 45+2e), permettant à Marseille de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance et une supériorité numérique qui était de bon augure avant la seconde période.

L’AJA n’a pas trouvé les ressources face à l’OM

Au retour des vestiaires, Auxerre a tenté de réagir malgré son infériorité numérique. Les Bourguignons se sont même procuré une grosse occasion dès la 48e minute, mais De Lange a parfaitement repoussé la frappe puissante de Mandengue, qui est entré avec beaucoup de conviction. Marseille a ensuite repris le contrôle et multiplié les offensives pour tenter de tuer définitivement le suspense : Paixão et Højbjerg ont notamment buté sur Nardi (66e), tandis que Gouiri a manqué plusieurs occasions de s’offrir un doublé (69e, 74e). De leur côté, les Auxerrois ont continué à chercher des solutions, avec quelques tentatives de Faivre et Mandengue, mais la tâche était bien trop complexe à 10. Malgré plusieurs changements opérés par les deux entraîneurs, le score n’a pas évolué au fil d’une seconde période dominée territorialement par l’OM.

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Ce succès permet à Marseille de retrouver le sourire après sa déconvenue face au Mans et de reprendre sa marche en avant en Ligue 1. Avec ces trois points supplémentaires, les Phocéens grimpent à la troisième place du classement et mettent la pression à l’OL, qui reçoit Monaco ce dimanche soir. Au-delà de l’aspect comptable, cette victoire devrait également faire du bien aux têtes après une semaine agitée et une défaite difficile à digérer le week-end dernier. Pour Auxerre, en revanche, cette nouvelle défaite laisse le club bourguignon à la 15e place avec 11 points, à égalité avec le premier barragiste. Il faudra vite réagir pour les ouailles de Will Still.