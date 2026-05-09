BL : le Bayern Munich bat Wolfsburg grâce à Michael Olise

Le Bayern Munich a prouvé ce samedi que la statistique ne fait pas toujours la loi sur le terrain. À peine remis de leur élimination en demi-finale de Ligue des Champions face au PSG, les Bavarois, déjà sacrés champions, ont douché les derniers espoirs de maintien direct de Wolfsburg (0-1). Pourtant, les Loups ont tout tenté, matraquant la cage adverse jusqu’à afficher un score de 2,32 expected goals dès la pause. Face à un Jonas Urbig en état de grâce, le verrou munichois n’a jamais sauté.

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Le coup de grâce est finalement venu de Michael Olise, dont l’exploit individuel à la 56e minute a scellé le sort de la rencontre. Pour Wolfsburg, la pression est plus que jamais présente. Les hommes de Dieter Hecking sont désormais condamnés à jouer leur peau lors de la dernière journée. À égalité de points avec Sankt Pauli, ils devront livrer une bataille épique samedi prochain au Millerntor face à…Sankt Pauli. Le gagnant s’offrira une chance de survie via les barrages, tandis que le perdant sombrera en Bundesliga 2.