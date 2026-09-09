PSG : la réaction à chaud de Ferran Torres après son triplé
Nommé homme du match par l’UEFA après son triplé face au Slovan Bratislava, Ferran Torres s’est exprimé au micro de Canal+. « On ne s’attend jamais à mettre un triplé. Il fallait avoir la bonne intensité, le bon pressing à la perte du ballon, on l’a bien fait. On a récupéré beaucoup de ballons dans leur moitié de terrain, on a fait un bon match », a-t-il d’abord déclaré.
« Je suis heureux, j’ai de très bonnes sensations, c’est facile de jouer avec ce genre de joueurs, j’essaye de profiter, d’être heureux sur le terrain et en dehors », a-t-il poursuivi, tout sourire après son premier triplé en carrière en Ligue des Champions. Il retrouvera prochainement Manchester City puis le FC Barcelone, ses deux précédents clubs, lors des deux prochaines journées.
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