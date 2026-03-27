Report Lens - PSG : ça a chauffé entre Labrune et le boss lensois

Comme attendu, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel a confirmé le report du choc entre Lens et le PSG - initialement prévu le 11 avril - au 13 mai prochain. La rencontre entre Brest et Strasbourg, qualifié pour les 1/4 de finale de Ligue Europa Conférence, est frappée du même sort. Pour la LFP, «cette décision s’inscrit dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA.»

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Toujours est-il qu’elle donne lieu à de nombreuses interprétations depuis hier. Si Brest n’est que peu affecté par cet aménagement, compte tenu du faible enjeu de sa fin de saison en L1, cette situation pose un peu plus de questions sur le concept d’équité vis-à-vis de Lens, challenger du PSG pour le titre, et qui ne jouera pas pendant deux semaines après le derby face à Lille (le 4 avril), avant de jouer trois matchs entre le 8 et le 16 mai. Joseph Oughourlian soutenait hier que son effectif n’était pas armé pour jouer tous les trois jours, à la différence du PSG, et le patron de Lens l’a fait savoir à sa façon à Vincent Labrune.

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Lens l’a mauvaise

D’après L’Équipe, le président lensois aurait dénoncé, en marge du CA, un report dénaturant "considérablement le calendrier lensois", et il aurait par ailleurs estimé que la Ligue aurait pu se montrer plus prévoyante, dans la mesure où voir le PSG atteindre les 1/4 de finale de Ligue des Champions n’était pas chose insurmontable. Son directeur général Benjamin Parrot a, lui, ajouté que cette décision "portait atteinte au mérite de la saison lensoise", soulignant qu’il trouvait étrange que le calendrier du plus puissant soit allégé pendant que celui du plus faible était alourdi.

Report de Lens-PSG : la LFP a-t-elle pris la bonne décision ? OUI, il faut absolument protéger nos clubs français en Coupe d'Europe NON, c'est un scandale absolu pour l'équité de la Ligue 1 Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Au cours de cet échange, Labrune aurait rappelé à Oughourlian qu’il avait lui-même voté, lorsqu’il était membre du CA de la Ligue, ces mesures visant à protéger les clubs européens pour que la L1 puisse lutter avec le Big Four. Une remarque peu appréciée par le boss lensois, qui a noté que son homologue ne parlait désormais plus de Big Five… mais de Big Four. Les deux dirigeants se seraient échangés quelques piques sur les droits télés, le football français à un milliard, et même la multipropriété après que Labrune eut osé dire que les mesures prises pour protéger les clubs européens avaient permis l’arrivée de BlueCo à Strasbourg. Cette sortie aurait fait bondir Oughourlian, par ailleurs propriétaire de Millonarios (Colombie) et actionnaire minoritaire de Saragosse (Espagne), qui lui aurait rétorqué, en creux, qu’il n’y avait pas de quoi se vanter qu’un club français (Strasbourg) soit secondaire dans une multipropriété. Ambiance.