LdC : Achraf Hakimi est fixé pour la finale

Alors qu’Achraf Hakimi est victime d’une lésion de la cuisse droite depuis son match contre le Bayern Munich, et va donc manquer le match retour en Allemagne, Luis Enrique se retrouve dans une impasse. En effet, cette absence arrive au pire moment. Dans ce contexte délicat, le PSG dispose tout de même de solutions, et elles sont nombreuses. Warren Zaïre-Emery, très polyvalent, est le candidat le plus logique pour occuper le couloir droit à Munich. Le coach espagnol pourrait aussi s’appuyer sur d’autres options.

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Il faudrait décaler un milieu de terrain ou faire confiance à un remplaçant qui a les capacités de jouer un match aussi important. Pour rappel, son coach lui avait fait confiance en le laissant sur la pelouse mardi, malgré la douleur. Il s’était repositionné plus haut sur le terrain, limitant ses efforts défensifs. Comme l’indique L’Équipe, la durée précise de l’indisponibilité du Marocain n’est pas confirmée, mais son retour aura certainement lieu avant la finale. Celle-ci est prévue à la Puskás Aréna de Budapest le 30 mai.