Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi est en train de donner une leçon à la nouvelle génération

«Aujourd’hui, Leo Messi aurait pu jouer 90 minutes et peut-être continuer d’alimenter sa légende… Il ne se concentre pas sur ses statistiques, il a préféré que ses coéquipiers aient du temps de jeu», révélait Lionel Scaloni après la victoire de l’Argentine face à la Jordanie (1-3) cette nuit. L’octuple Ballon d’Or n’a eu que 20 minutes de jeu, mais cela ne l’a pas empêché d’aller coller un troisième but aux Jordaniens.

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Et excusez du peu, la légende argentine l’a fait en mettant les formes : sur coup franc direct. À 39 ans, Lionel Messi s’est donc offert son sixième but en trois matchs de Coupe du Monde, portant son total à 19 réalisations dans la compétition. Un record absolu qui lui permet de reléguer Miroslav Klose, ancien recordman depuis 2014, et Kylian Mbappé, sa principale menace, à trois unités (les deux joueurs comptent 16 buts chacun). Sans qu’il ne le recherche vraiment, il fait passer un message fort à la nouvelle génération : il faudra se lever tôt pour le détrôner. Pour l’heure, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Vinicius Junior comptent tous 4 buts.

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Le record de Just Fontaine atteignable ?

En marquant lors de son entrée en jeu, Messi a même établi un nouveau record parmi tant d’autres, celui de marquer lors de sept matchs consécutifs en Coupe du Monde. L’Argentin totalise 13 buts sur ses 10 derniers matchs dans la compétition, et il semble bien parti pour devenir le premier joueur de l’histoire à franchir la barre des 20 buts pour ce qui sera probablement sa sixième et dernière Coupe du Monde.

Même si le plateau est appelé à se densifier à partir de la phase finale, rien n’exclut non plus qu’il puisse approcher du record de buts historique de Just Fontaine sur une seule édition (13 buts en 6 matchs en 1958). Cela fait beaucoup de chiffres, mais c’est dire le niveau et le degré d’influence que Messi continue d’afficher pour ce qui s’apparente à sa dernière danse. Alors même qu’il n’a plus rien à prouver.