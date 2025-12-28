Menu Rechercher
Cristiano Ronaldo élu meilleur joueur du Moyen-Orient aux Globe Soccer Awards

Par Jordan Pardon
1 min.
Cristiano Ronaldo, le capitaine d'Al-Nassr @Maxppp

Cristiano Ronaldo vient d’être élu meilleur joueur du Moyen-Orient lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards 2025. Cette distinction vient récompenser l’année riche en buts de la star portugaise avec son club d’Al-Nassr, lui qui en totalise 956 en carrière désormais.

Déjà récompensé il y a un an, CR7 s’impose cette fois devant Karim Benzema (Al-Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal) et Riyad Mahrez (Al-Ahli). «Cette cérémonie est l’une de mes préférées, car j’y vois tellement de belles personnes… Surtout ma femme, qui est toujours là pour me soutenir, mes enfants, mes parents et mes coéquipiers. Merci aux Globe Soccer Awards. C’est un grand plaisir pour moi de voir ici des joueurs, des présidents et des agents ! Merci», a exprimé le Portugais en recevant son prix.

