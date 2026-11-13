Argentine : Nico Paz, face à l’immense héritage de Lionel Messi

Pour la première fois depuis les adieux de Lionel Messi, l’Argentine se retrouve à l’aube d’un rassemblement sans son capitaine légendaire. Après avoir disputé une dernière Coupe du Monde, conclue par une défaite en finale face à l’Espagne, le 10 a définitivement refermé le chapitre international de sa carrière. Un départ qui laisse évidemment un vide immense dans une sélection qu’il a portée pendant plus de deux décennies, avec notamment deux Copa América et une Coupe du Monde remportées. À 39 ans, le génie argentin laisse derrière lui un héritage presque impossible à égaler, et toute une nation doit désormais apprendre à avancer sans lui. Dans cette nouvelle ère, Lionel Scaloni a surtout décidé de faire confiance à Nico Paz, convoqué aux côtés de plusieurs cadres comme Julián Álvarez et Enzo Fernández pour les rencontres amicales face à l’Uruguay et au Costa Rica. À seulement 22 ans, le milieu offensif de Côme apparaît déjà comme l’un des profils les plus intéressants pour incarner la suite. Pas question de faire oublier Messi, encore moins de prétendre reprendre immédiatement son trône, mais plutôt de trouver celui qui pourra apporter une partie de cette magie et de cette créativité dont l’Albiceleste a tant profité.

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Et difficile de ne pas comprendre cet engouement lorsqu’on observe son évolution en Italie. Après avoir inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives la saison dernière, Nico Paz poursuit sur des bases particulièrement impressionnantes. Cette saison, il affiche déjà 6 réalisations et 8 passes décisives en 14 apparitions toutes compétitions confondues. Il est même devenu l’un des visages les plus enthousiasmants de la Serie A, avec une influence grandissante dans le jeu de Cesc Fàbregas. Sa dernière démonstration en Ligue des Champions face au RC Lens, balayé 9-1 à domicile, en est une nouvelle illustration. Buteur et passeur décisif dans cette rencontre historique, l’Argentin a encore montré toute l’étendue de sa palette technique. Sa conduite de balle, sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres font de lui un joueur particulièrement difficile à contenir. En Italie, sa gestuelle et son élégance balle au pied ont parfois rappelé Zinedine Zidane. De l’autre côté de l’Atlantique, c’est évidemment Lionel Messi qui revient le plus souvent dans les comparaisons. Gaucher, capable d’évoluer en numéro 10 ou de partir du côté droit pour rentrer sur son meilleur pied, Paz partage effectivement plusieurs caractéristiques avec son illustre compatriote. Son gabarit est toutefois bien différent, avec 1,85 m, et son registre possède ses propres particularités.

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L’Argentine place déjà d’immenses espoirs en Nico Paz

D’autant que son histoire avec l’Albiceleste a déjà pris une dimension particulière. Appelé pour la première fois en 2024 par Lionel Scaloni, Nico Paz compte désormais 14 sélections et 4 buts avec l’équipe nationale. Il avait participé au Mondial 2026, même si son temps de jeu était resté limité derrière un Messi toujours aussi influent. Depuis, son importance n’a cessé de grandir, au point de devenir l’un des candidats les plus sérieux pour occuper une place centrale dans le nouveau projet argentin. La question du numéro 10 est d’ailleurs devenue incontournable depuis le départ de la Pulga. Selon les médias argentins, Nico Paz et Lautaro Martínez figurent parmi les noms évoqués pour le récupérer. Pour cette trêve de novembre, le staff a toutefois choisi de ne pas attribuer le mythique numéro et de laisser le maillot au repos jusqu’à une prochaine échéance, potentiellement en 2027. Agustín Giay, défenseur argentin, a d’ailleurs évoqué la possibilité de voir son jeune partenaire le récupérer : « je ne sais pas qui pourrait succéder au numéro 10, demandez au sélectionneur. C’est une décision très difficile, et ce numéro a toujours été porté par de très grands joueurs. Nico est l’un des candidats. Ce serait vraiment bien qu’il hérite de ce numéro, mais celui qui le portera sera évidemment très heureux. »

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Mais le symbole le plus fort de cette transition reste probablement cette soirée du 6 octobre dernier. Pour son ultime apparition avec l’Argentine, face au Bénin, Lionel Messi avait délivré une passe décisive avant d’inscrire lui-même un penalty dans la victoire 3-0 de son équipe. Et parmi les bénéficiaires de sa dernière soirée, on retrouvait justement Nico Paz. À la 61e minute, le capitaine argentin lui avait offert le ballon du deuxième but, que le jeune milieu avait transformé d’une superbe frappe du gauche. Une passe décisive qui ressemblait presque à un passage de témoin entre deux générations, d’autant que les deux hommes s’étaient ensuite longuement enlacés. Une image forcément marquante pour celui qui n’a jamais caché son admiration envers son aîné.

Dans un entretien accordé à la chaîne officielle de la Ligue des Champions, Paz avait d’ailleurs expliqué ce que représentait le fait de partager le quotidien de Messi : « quand tu es avec un joueur comme Messi, tu essaies d’apprendre de tout ce que tu vois. J’essaie de m’attarder sur chaque détail, sur tout ce qui le définit comme, à mes yeux, le meilleur joueur de l’histoire. Dans les moments importants, il a toujours répondu présent. J’ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir le regarder jouer depuis le banc. » De son côté, Lionel Scaloni a également souligné l’importance grandissante de son jeune milieu : « le rôle de Nico est important, comme celui de Franco, de Prestianni et des jeunes qui arrivent derrière. Il a déjà disputé le Mondial, il est avec nous depuis un moment et il a un très bon niveau. Il nous apporte autre chose que Franco, par exemple, qui est plus électrique et joue davantage sur le côté. » Dans une sélection qui doit progressivement préparer l’après-De Paul, Mac Allister, Lautaro Martínez, Otamendi, Emiliano Martínez ou encore Tagliafico, Nico Paz représente une perspective particulièrement logique. L’Argentine ne trouvera jamais un autre Messi, mais elle possède peut-être déjà celui qui pourra le mieux reprendre une partie de ses responsabilités sur le terrain.