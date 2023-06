PSG : Nasser Al-Khelaïfi dément être impliqué pour le rachat de Manchester United

Le rachat de Manchester United se précise, mais rien n’a encore été décidé par la famille Glazer alors que la Fondation Nine Two de Sheikh Jassim et le milliardaire britannique, Sir Jim Ratcliffe, restent les deux candidats les plus sérieux. Vendredi, The Athletic informait que le Sheikh Jassim, membre de la famille princière du Qatar, avait d’ailleurs fait appel à une main forte pour convaincre les dirigeants des Red Devils : Nasser Al-Khelaïfi, patron de Qatar Sports Investments (QSI) et président du PSG. Présent actuellement à Istanbul, le patron de l’ECA s’est justifié et dément avoir travaillé pour le Sheikh Jassim et Manchester United.

«Je ne travaille pour personne, mais je veux le meilleur pour le football. Bien sûr, je donnerai mon avis si on me le demande, et je le ferai pour n’importe qui, pas seulement pour Manchester United, sur la base de ma seule expérience. Je n’ai rien à voir avec l’opération Manchester United, le PSG est mon club et il est dans mon cœur. En tant que président de l’ECA, j’aimerais avoir de meilleures compétitions et des clubs plus forts. Donc tous les investisseurs, pas seulement les Qataris, sont les bienvenus, si tout est fait selon les règles», a expliqué le président du PSG, en marge de la réunion de l’Association des clubs européens, dont il est également à la tête.

