Lille : Sven Botman défend le bilan lillois et Jocelyn Gourvennec

Interviewé ce samedi par le journal L’Équipe, le défenseur central du LOSC Sven Botman a défendu la saison de son équipe et son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Le Lillois a pris la défense de son coach qui a fait face à de nombreuses critiques cette année et dont les supporters avaient demandé la démission. Le défenseur a expliqué notamment que le technicien français avait dû faire face à des changements importants dans l’effectif lillois. « Il fait partie de l’équipe. On est tous responsables des résultats. Certaines réactions, notamment lors du dernier match, sont inacceptables. Je comprends la déception, par exemple celle liée à la défaite contre Lens. Mais on ne peut pas oublier tout ce que l’on a fait depuis deux saisons. Et ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Je suis donc en désaccord. J’ai été content de travailler avec Jocelyn Gourvennec comme avec Christophe Galtier. Il a repris une équipe qui gagnait. Pourquoi aurait-il dû changer la tactique ? Il a surtout disposé d’un autre groupe », a déclaré Botman.

Le Néerlandais de 22 ans dresse le bilan d’une saison en demi-teinte, notamment à cause du manque de régularité dans les performances, mais il refuse cependant de parler de « saison de merde » pour le club nordiste, qui est actuellement 9e de Ligue 1. « On a été au combat pour le top 4, mais on n’a jamais réussi une longue série. Il y avait moins de stabilité défensive. On l’a retrouvée en Ligue des Champions. On a fait deux bons matches contre Chelsea. Gagner face au PSG à Tel-Aviv, c’était un sentiment spécial. On a été très déçus de notre élimination précoce en Coupe de France. Enfin, on a perdu des titulaires. J’avais des repères et des habitudes avec Reinildo. J’ai aussi beaucoup appris. José (Fonte) m’a permis de chercher l’excellence. Je lui en suis reconnaissant. On a contribué à l’assise défensive de l’équipe. J’ai essayé d’être un leader, d’être plus en capacité d’emmener l’équipe avec moi. Personnellement, je n’avais jamais une telle mentalité de compétiteurs. Là, on est 9e de Ligue 1. Ce n’est pas assez pour Lille. On n’est pas content. Mais ce n’est pas une saison de merde », a expliqué Botman qui affrontera dimanche après-midi Troyes (13h).