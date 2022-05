La piste folle du PSG pour le poste d'entraîneur !

La direction parisienne y aura cru jusqu'au bout. Et elle aura eu raison. Après des mois et des mois de négociations, le PSG a su convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat et de ne pas rejoindre le Real Madrid. Si l'aspect financier a évidemment eu son importance, le Bondynois attendait surtout des garanties sportives et un autre projet pour Paris qui échoue depuis plusieurs années à gagner la Ligue des champions.

Nasser Al-Khelaifi a donc promis à son poulain qu'il y aurait bien des changements dans l'organigramme du PSG à commencer évidemment par le poste d'entraîneur. Car il ne faisait déjà peu de doutes que Mauricio Pochettino ne resterait pas jusqu'à la fin de son contrat (juin 2023). Dans ce sens, les décideurs du projet parisien ont commencé à accélérer sur ce dossier. Et en plus des noms déjà évoqués dans la presse récemment (Zidane, Low, Thiago Motta), un improbable nom vient d'être évoqué. Et il est sur un banc de Ligue 1.

La piste Christophe Galtier

Selon les informations du journal l'Équipe, il y a un peu plus d'un mois, le nom de Christophe Galtier a été soufflé à Nasser Al-Khelaifi. Champion de France avec Lille la saison dernière et depuis une saison à Nice, le technicien français de 55 ans n'a pas été très satisfait des choix de sa direction lors des mercatos notamment et a plus d'une fois insisté sur le fait qu'il voulait voir son équipe se renforcer considérablement pour être plus ambitieux. Sa volonté d'avoir un directeur sportif dans le style de Luis Campos a aussi fuité... Et le PSG pourrait alors peut-être lui offrir des moyens à la hauteur de ses ambitions.

Le quotidien français précise également que ce choix traduirait un changement radical et drastique dans la politique du PSG qui n'a pas l'habitude de nommer des entraîneurs dans le style du Français. Cela montrait alors un changement de vision de la gestion du projet du Qatar mais aussi du projet de jeu. Mais un changement radical, n'est-ce pas ce qu'a demandé Kylian Mbappé ? Toujours selon L'Equipe, le sélectionneur Roberto Martinez a aussi été évoqué pour prendre la tête du PSG. A suivre donc...