Six cadors de Premier League prêts à accueillir Sergio Ramos ?

Décidément, Sergio Ramos n’en finit plus de faire parler de lui ces derniers jours. Ce mardi déjà, les médias espagnols calmaient les ardeurs des spécialistes du ballon rond qui évoquaient des négociations tendues entre Sergio Ramos et le club madrilène. Les quotidiens As et Marca affirment que les relations entre les deux parties ne sont pas mauvaises, loin de là. Si le Real n’a pas encore donné son accord pour augmenter le salaire de son capitaine de 12 M€ à 15 M€ annuel, ce dernier qui est actuellement blessé, ne manquerait pas de courtisans, et pas des moindres.

Le média 90min nous informe ce vendredi que le patron de la défense de la Casa Blanca ne manquerait pas de choix en cas de non-prolongation. Outre le PSG récemment évoqué, Liverpool, Manchester City, Manchester United , Chelsea, Arsenal et Tottenham auraient tous contacté les représentants de Ramos. Un départ en Premier League après 15 saisons passées dans la capitale espagnole ? Les prochains jours risquent d’être décisifs.