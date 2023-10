Strasbourg : le gros coup de gueule de Patrick Vieira

La suite après cette publicité

Vendredi soir, devant son public, Strasbourg s’est fait avoir face à une surprenante équipe du FC Nantes (1-2). Si Moïse Sahi a réduit l’écart en fin de rencontre (90e), la défaite fait mal au réveil pour le RCSA, qui affiche de grandes ambitions. Après la désillusion à la Meinau, Patrick Vieira admet ne pas avoir apprécié le comportement de son équipe face aux Nantais.

«Nantes a été supérieur dans tous les domaines. Ç'a été une faillite collective. On n’a pas su lire l’adaptation à faire sur le terrain et je trouve qu’on a perdu un peu le contrôle. On a manqué de trop d’éléments de base pour pouvoir rivaliser. On a manqué de personnalité dans la prise de décision pour sortir le ballon de derrière. On n’a pas pris assez de risques, comme si on était en manque de confiance. On a manqué de rythme, de courage. Globalement je ne remets pas en question tout ce qu’on a fait depuis le début de saison mais c’est vrai qu’aujourd’hui il y a eu des manquements énormes. Il faudra les gommer. Du début jusqu’à la fin, on n’a pas montré grand-chose. C’est le plus mauvais match depuis que je suis là», explique l’ancien tacticien de Crystal Palace, visiblement déçu des siens. La trêve arrive au bon moment.