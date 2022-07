Mercato PSG : ce que veut recruter Luis Campos en attaque

La suite après cette publicité

Le PSG veut recruter en attaque. Certes, Hugo Ekitiké est venu renforcer l'attaque parisienne, mais l'ancien Rémois devrait, dans un premier temps du moins, se contenter du rôle de doublure, et évoluer dans un registre un peu moins axial. Pour la pointe de l'attaque, les dirigeants franciliens souhaitent ainsi enrôler un vrai numéro 9 depuis le début du mercato.

Pendant plusieurs semaines, Luis Campos a négocié avec Sassuolo pour Gianluca Scamacca, l'attaquant italien de 23 ans. Mais sauf retournement de situation, ce dernier devrait filer direction West Ham, puisque contrairement aux Parisiens, les Hammers ont accepté de s'aligner sur les demandes de l'écurie de Serie A, qui exigeait plus de 40 millions d'euros pour son joueur.

Un seul nom pour l'instant

Comme l'indique le quotidien l'Equipe ce dimanche, le dirigeant portugais souhaite recruter un attaquant avec un profil athlétique, mais capable d'être mobile sur le terrain. Comprendre : le PSG cherche un attaquant plutôt puissant et costaud, capable aussi de décrocher et participer au jeu, et ne pas être un simple renard de surface donc. Jusqu'ici, Gonçalo Ramos est le seul nom qui a fuité parmi les options étudiées par la direction parisienne.

Une chose est sûre, toujours selon le média, le PSG ne compte ni sur Mauro Icardi ni sur Arnaud Kalimuendo pour occuper ce rôle de joker offensif. Les deux joueurs sont ainsi sur le marché, notamment parce qu'avant de recruter, le PSG doit vendre. Ces deux joueurs renfloueront donc les caisses pour pouvoir s'attaquer à Gonçalo Ramos... ou à une piste surprise...