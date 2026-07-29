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Série A

Brésil : un joueur suspendu jusqu’au retour du joueur qu’il a blessé

Par Sasha Nahon
1 min.
Szymon Marciniak @Maxppp

Le défenseur de l’Internacional de Porto Alegre, Victor Gabriel, a écopé d’une sanction pour le moins inhabituelle après son expulsion face à Cruzeiro. Coupable d’un tacle ayant provoqué une fracture du tibia gauche de Gabriel Pec, le Brésilien de 22 ans a été suspendu par le Tribunal supérieur de justice sportive (STJD) pour un minimum de six matchs. Sa suspension pourra être prolongée jusqu’au retour de Pec à l’entraînement, dans la limite de 180 jours.

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Face à cette décision, qui peut encore faire l’objet d’un appel, Victor Gabriel a assuré qu’il n’avait jamais eu l’intention de blesser son adversaire. Le défenseur a expliqué que l’état du terrain, glissant et détrempé, l’avait empêché de maîtriser son geste. Il a également présenté ses excuses à Gabriel Pec et lui a apporté son soutien, qualifiant l’action de « vraiment malheureuse ».

Pub. le - MAJ le
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