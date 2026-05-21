OM, LOSC : Bruno Genesio en pleine réflexion sur son avenir !

Il est l’un des rares entraîneurs français à pouvoir se targuer d’un tel pedigree européen. Capable de s’offrir le scalp de géants continentaux comme le Real Madrid, l’Atlético de Madrid ou encore Manchester City en Ligue des Champions, Bruno Genesio a encore prouvé toute sa valeur cette saison. Malgré de nombreuses blessures touchant des joueurs majeurs et le départ de plusieurs cadres l’été dernier, le technicien est parvenu à emmener le LOSC sur le podium de la Ligue 1. Une véritable prouesse pour un coach qui, aujourd’hui, se sent très bien dans le Nord et apprécie tout particulièrement le groupe qu’il a su façonner.

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Un candidat qui coche beaucoup de cases pour la direction de l’OM

Cependant, et comme c’est souvent le cas à l’approche de la période estivale, l’entraîneur de 59 ans scrute le marché avec attention. Son profil de coach expérimenté, tout-terrain et capable de sublimer un effectif, est une denrée rare et extrêmement recherchée. Rien d’étonnant, donc, à le voir figurer tout en haut de la short-list de l’OM. La nouvelle direction phocéenne, désireuse de repartir sur des bases saines pour entamer un nouveau cycle, voit en lui le candidat idéal et croit en ses chances de parvenir à le convaincre de rallier Marseille. Habitué aux joutes de la Ligue 1, réputé pour faire confiance aux jeunes talents et passé maître dans l’art de tirer le maximum d’un vestiaire, l’ancien Lyonnais coche toutes les cases du projet marseillais.

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Ce fort intérêt de l’OM s’explique également par la volonté de s’appuyer sur des certitudes chiffrées, bien loin du pari tenté précédemment. En termes de vécu, d’expérience et de résultats, le fossé entre un profil comme celui de Bruno Genesio et celui d’Habib Beye est abyssal. Les statistiques dans l’élite parlent d’elles-mêmes et justifient le choix de la direction olympienne de se tourner vers un manager au bagage beaucoup plus lourd. Alors qu’Habib Beye présente un bilan honorable mais perfectible de 22 victoires, 8 nuls et 18 défaites en 48 matchs de Ligue 1 (soit une moyenne d’1,54 point par match pour une petite différence de buts de +1), Bruno Genesio évolue dans une toute autre sphère. Fort de ses 300 rencontres dans l’élite, le tacticien nordiste compile 160 victoires, 61 nuls et 79 défaites, s’assurant ainsi une moyenne particulièrement flatteuse d’1,80 point par match avec une différence de buts impressionnante de +233. Un vécu inestimable.

Une semaine cruciale pour l’avenir de Bruno Genesio

Face à ces sollicitations, Bruno Genesio est actuellement en pleine réflexion comme il l’a indiqué en marge du match LOSC-AJA perdu par les siens lors de la dernière journée de Ligue 1. «C’est un ensemble de choses auxquelles j’ai besoin d’avoir des réponses, des évolutions aussi peut-être, savoir ce qui est possible de faire au LOSC, parce que les saisons sont difficiles. C’est important d’avoir un maximum d’éléments et ce sont des choses qui sont entre mon président et moi-même, donc je ne vais pas les évoquer ici. C’est normal de faire un bilan.»

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Selon nos informations, cette semaine s’annonce décisive quant à son avenir à court terme. Le technicien n’écarte rien pour le moment aucune piste. La première mène à la continuité : poursuivre la belle aventure avec Lille, disputer la prestigieuse Ligue des Champions et continuer à travailler avec un vestiaire qu’il affectionne profondément. La deuxième est celle du défi brûlant : céder aux sirènes de l’OM, avec toute la pression, la passion et l’exposition qu’un tel club implique. Le dénouement est imminent et le marché des entraîneurs retient son souffle.