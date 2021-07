Droits TV : décision vendredi pour le litige opposant beIN SPORTS à Canal +

Alors que la reprise de la Ligue 1 approche à grands pas, le flou règne toujours sur la question des droits TV. L'Equipe explique que le tribunal de commerce de Nanterre rendra sa décision vendredi concernant le litige opposant Canal + à beIN SPORTS. Le tribunal a étudié le dossier ce lundi. Pour rappel, la chaîne cryptée ne veut plus payer les 332 M€ qu'elle doit à beIN SPORTS, qui lui sous-licencie deux matchs de Ligue 1 par journée acquis auprès de la LFP en mai 2018.

Canal + avait en effet décidé de se retirer de la Ligue 1 après qu'Amazon a remporté, pour 250 M€ par an, le nouvel appel d'offre lancé par la Ligue concernant 80% de la Ligue 1. L'Equipe explique que beIN SPORTS semble tenir la corde dans ce duel avec Canal +, alors que les débats entre les deux alliés de longue date ont vraisemblablement été tendus au tribunal de Nanterre. En cas de défaite, le quotidien sportif explique que beIN SPORTS n'aurait pas l'intention non plus de payer la LFP, qui serait elle aussi contrainte de saisir la justice pour faire valoir ses droits.