Ligue 1 : le sprint final de tous les dangers est lancé !

Hier soir, le 33e épisode de cette saison 2023-24 de notre chère Ligue 1 nous a offert des rebondissements, des joies, des peines, des adieux et aussi un peu de spectacle. En ce qui concerne la lutte pour le maintien, quatre équipes étaient sur le pont, alors que le HAC s’était incliné 1 à 0 vendredi en match avancé face à l’OGC Nice. Opposé à l’Olympique Lyonnais, le Clermont Foot était dix-huitième et dernier du classement avant le coup d’envoi. Malgré tout, les Auvergnats avaient un ultime espoir. Mais Orel Mangala y a mis fin hier, en marquant le but de la victoire à la suite d’un bon service de Rayan Cherki. Battu, le CF36 a officiellement été relégué en Ligue 2.

Maintenant, il reste à savoir quelle équipe rejoindra les Clermontois dans l’ascenseur qui descend à l’étage inférieur. Ce ne sera pas le FC Nantes. Malgré leur défaite 2 à 1 à La Beaujoire face au LOSC, les Canaris (14e, 33 points) resteront dans l’élite l’an prochain. Un soulagement pour les Nantais, bien qu’ils fassent l’objet de nombreuses critiques en raison de leurs mauvais résultats. Le Havre (15e, 32 points) profite aussi des déboires de ses concurrents directs pour pratiquement assurer sa place dans en première division l’an prochain. Tout va donc se jouer entre deux formations lors du sprint final. Une équipe va descendre en Ligue 2 alors qu’une autre jouera les fameux barrages.

Il faudrait un miracle pour sauver Lorient

À l’heure actuelle, le FC Lorient (17e, 26 points) serait relégué alors que le FC Metz (16e, 29 points) jouerait le barrage. Malmenés à l’Orange Vélodrome hier soir, les Merlus se sont inclinés 3 à 1. Malgré tout, Régis Le Bris reste positif. « Oui, j’y crois encore. Certes, l’espoir est mince. Il faudra deux résultats favorables pour rester en vie. Mais notre fierté et notre orgueil doivent nous porter. Même si l’espoir est mince, on va jouer à 100 %. On sera là. Je ne peux pas vous dire que les joueurs sont dans le meilleur état possible. Ils s’étaient beaucoup investis pour ce match, donc il y a de la déception et de la peine, c’est logique. Le président nous a dit que la L1 n’était pas terminée et qu’on devait finir du mieux possible devant notre public. Si on a une dernière chance, on la jouera à 100 %».

Il reste une chance aux Lorientais. Chez eux, ils devront faire tomber la semaine prochaine Clermont, qui ne joue plus rien. Dans le même temps, ils devront compter sur une défaite des Messins, qui accueillent le PSG. Mais ce n’est pas tout. Les Merlus, qui seraient donc à égalité de points avec les Grenats dans un tel scénario, devront également combler la grosse différence de buts les séparant de Metz (-28 pour le FCL, -21 pour Metz). Ce qui paraît compliqué. Si jamais cela arrivait, «le départage se ferait sur les confrontations directes (3 chacun), puis à la différence de buts particulière (3 contre 2 à l’avantage de Metz)» précise Le Télégramme. Tout cela semble très difficile. D’autant que le FC Metz espère sauver sa peau face à Paris.

Metz a perdu gros à Strasbourg

Les Grenats compteront notamment sur Georges Mikautadze, auteur de 11 buts depuis son retour cet hiver. Le dernier date d’hier soir face à Strasbourg. Les Messins pensaient avoir fait le plus dur et mis la pression sur le HAC (15e, 32 points) et Nantes. Sauf qu’ils ont été renversés par les Alsaciens, qui se sont imposés 2 à 1. Le site officiel de Metz a évoqué «une fin de match cauchemardesque» et «un scénario catastrophique qui obligera donc les Grenats à faire un résultat le week-end prochain face au PSG afin d’espérer disputer les barrages». Le constat est le même pour Le Républicain Lorrain. «Le FC Metz a perdu pied dans les dernières minutes du derby à Strasbourg pour laisser filer la possibilité d’un maintien direct. Sa défaite lui donne plus que jamais une bonne tête de barragiste.»

László Bölöni y croit : « le scénario ? Regardez le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich… Alors pourquoi me demandez-vous de trouver des explications. C’est la beauté, parfois cruelle du football. Il y a eu de la fatigue, de la malchance aussi. On peut mener 2-0 et là, ça aurait été fini. On sait quel est notre petit avantage par rapport à Lorient (ndlr, 7 buts). On a encore un match extrêmement difficile à jouer.» Le FCM regarde donc dans son rétroviseur et espère faire un bon résultat face au PSG. Dans le pire des cas, les Messins ne veulent surtout pas perdre avec une grande différence de buts pour éviter de remettre Lorient dans le coup. Malgré tout, il existe aussi un scénario où Metz sauve sa place. Mais il est improbable.

Le HAC est soulagé

Celui-ci impliquerait les Havrais (15e, 32 points) comme l’explique Paris-Normandie. «Mathématiquement, les Grenats, appelés dimanche 19 mai 2024 à se frotter au PSG à Saint-Symphorien, peuvent encore boucler leur saison régulière avec un total de points identique à celui des Havrais. Néanmoins, pour les Lorrains, il sera impossible lors de la 34e et dernière journée de combler une différence de buts largement en leur défaveur. Pour espérer sauter les hommes de Luka Elsner sur la ligne d’arrivée, il leur faudrait en effet étriller le Paris Saint-Germain 6-0, en même temps que le HAC concéderait une défaite de l’ordre de 6-0. Soit un scénario inimaginable à l’échelle du football français.» Mais le HAC est plus que confiant.

Le trio Roussier-Bodmer-Elsner a évoqué "un soulagement" et "une fierté" dans les colonnes de Paris Normandie. Les Messins et les Lorientais, ainsi que leurs supporters, se préparent, eux, à vivre un sprint final de la peur, avec malgré tout une grosse tendance qui se dégage. En ce qui concerne le futur barragiste, les deux confrontations auront lieu le 30 mai (chez le barragiste de L2) et le 2 juin (chez le barragiste de L1). Il reste là encore à déterminer l’identité de son futur adversaire. Pour le moment, l’ASSE, le Paris FC et Rodez peuvent jouer ce barrage. Caen, qui n’est pas loin de la 5e place, et Angers, qui n’a que deux points d’avance sur les Verts, peuvent aussi être concernés alors qu’il reste une journée à jouer. La fin de saison s’annonce donc folle pour tous ces clubs.