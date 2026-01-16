Chelsea : Liam Rosenior a choisi sa première recrue en L1

En quelques jours, Liam Rosenior est passé du banc de Strasbourg à celui de Chelsea. Une sacrée promotion pour l’entraîneur anglais. Au travail chez les pensionnaires de Stamford Bridge, il a pu faire un premier état des lieux des troupes, même s’il doit encore discuter des cas Raheem Sterling et Axel Disasi comme il l’a expliqué lundi en conférence de presse à la veille du choc face à Arsenal. Hier, Rosenior s’est de nouveau présenté face aux médias. Il a de nouveau été question du marché des transferts.

La suite après cette publicité

Le nouvel homme fort des Blues a laissé la porte ouverte à une arrivée durant ce mois de janvier. «Je pense que si nous le faisons, il faut que ce soit le bon joueur. Nous devons être patients. Je veux évaluer ce groupe. C’est vraiment très important pour moi. J’aime donner aux joueurs avec lesquels je travaille l’opportunité de créer de bonnes surprises. Nous avons encore le temps. Nous discutons évidemment tous les jours, avec la direction, des transferts potentiels, aussi bien entrants que sortants.»

La suite après cette publicité

Rosenior veut un défenseur

Il a ajouté : «mais en même temps, je dois me concentrer sur les joueurs déjà présents dans l’effectif. Et si je pense que c’est le bon moment ou le bon joueur, alors nous prendrons cette décision.» Une décision qui sera prise en concertation avec sa direction. Plusieurs médias anglais, dont le Telegraph, indiquent que Todd Boehly et ses équipes ne comptaient pas recruter en défense cet hiver. Leur plan était d’attendre cet été. Mais ils ont décidé de donner un coup de pouce à Rosenior en acceptant de recruter un défenseur dès ce mois de janvier. Le coach souhaite un renfort à ce poste en priorité.

L’idée est de mettre la main sur un élément plutôt jeune avec un fort potentiel. Durant le dernier mercato d’été, Dean Huijsen, qui a signé au Real Madrid, cochait toutes les cases désirées par le club. Pour cet hiver, le profil de Jérémy Jacquet (20 ans, Rennes) sort clairement du lot. Rosenior le connaît pour l’avoir croisé avec les Alsaciens. Jacobo Ramon (21 ans, Côme) est aussi apprécié par le coach. Mais rien ne dit que l’un d’entre eux arrivera. Chelsea veut s’assurer que sa future recrue, qui doit savoir relancer proprement, soit parfaitement adaptée à son poste. Outre la défense, les Blues scrutent aussi le marché des milieux de terrain et des attaquants polyvalents. Rosenior va être gâté !