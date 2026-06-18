Portugal : Thierry Henry démolit Ronaldo après son match désastreux contre la RD Congo

Le poids des années et ses effets n’ont jamais été aussi visibles qu’aujourd’hui chez Cristiano Ronaldo. À 41 ans, le quintuple Ballon d’Or aimerait retrouver ses sensations d’antan, mais son corps n’obéit plus comme avant. Cela s’est encore vu hier soir lors de la rencontre entre le Portugal et la République Démocratique du Congo (1-1). CR7 a erré comme une âme en peine face aux deux colosses Axel Tuanzebe et Chancel Mbemba, et il n’a jamais su trouver les réponses au défi imposé par les défenseurs congolais. La rédaction Foot Mercato lui a attribué la note de 3/10.

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Comme souvent en sélection ces derniers mois, Ronaldo a diffusé l’impression de vouloir résoudre les situations seul, forçant le jeu à de nombreuses reprises. «Si on avait un plan anti-Ronaldo ? Franchement, pas vraiment. On sait qu’il n’est plus le même qu’avant. Il a pris de l’âge, mais il reste l’un des plus grands de l’histoire», lâchait le Lillois Ngal’ayel Mukau en zone mixte après le match. Le constat est amer, mais il est juste. Les choix de la star portugaise trahissent aujourd’hui un certain manque de lucidité, et Thierry Henry n’a pas fait dans la langue de bois à ce sujet. Sur le plateau de FOX, la légende tricolore a même pointé du doigt l’égoïsme de Ronaldo.

«Ce qui est important, c’est que l’équipe marque, pas toi»

«Ce qui est important, c’est que l’équipe marque, pas toi», a lancé le Français aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. Il a également ajouté que Ronaldo limitait, selon lui, l’influence de Bruno Fernandes. «Lui, veut absolument marquer et se met sur la trajectoire de Bruno Fernandes. Il se place sur la trajectoire de la passe en retrait, et pour les défenseurs, c’est beaucoup plus facile quand vous voyez deux joueurs placés au même endroit. C’est mon point de vue, l’équipe doit marquer, pas forcément toi.» Pour appuyer son propos, le Français a décrypté plusieurs séquences offensives en pointant du doigt les déplacements de Ronaldo, plus nuisibles que bénéfiques à son équipe selon lui.

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Henry a aussi rappelé les risques de construire un système de jeu autour d’une seule star, comme c’est aujourd’hui le cas au Portugal. La presse internationale n’est pas plus élogieuse à l’égard de Ronaldo. Il est même parfois moqué à côté de Lionel Messi, dont la prestation face à l’Algérie tranche totalement avec la sienne. «Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à faire taire les critiques lors d’une prestation anonyme en Coupe du monde. La star portugaise de 41 ans a été éclipsée par la démonstration magistrale de Lionel Messi. Si l’Argentin de 38 ans a fait sensation aux États-Unis hier, la légitimité du Portugais de 41 ans est remise en question », écrit par exemple le Daily Mail. The Telegraph ajoute : «Ronaldo relégué dans l’ombre de Messi. Il a dû patienter près d’une semaine avant de faire ses débuts dans cette Coupe du Monde, mais sa première apparition fut une véritable déception». Ronaldo est attendu au rebond.